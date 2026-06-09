Xbox sorprendió con juegos, hardware y un regreso que nadie veía tan claro

Durante los últimos años, la conversación alrededor de Xbox ha estado marcada por una pregunta recurrente: ¿hacia dónde se dirige la marca? Entre adquisiciones, cambios de estrategia y una industria cada vez más enfocada en experiencias multiplataforma, muchos jugadores esperaban que el Xbox Games Showcase 2026 ofreciera algunas respuestas.

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Y lo cierto es que el evento no se limitó a mostrar videojuegos. La presentación sirvió para exponer una visión más amplia de lo que Microsoft quiere construir durante los próximos años. Franquicias históricas, nuevas propiedades intelectuales, secuelas esperadas y hasta hardware de colección compartieron escenario en una transmisión que mantuvo un ritmo constante de anuncios.

Desde los primeros minutos quedó claro que la compañía apostó por combinar nostalgia y futuro. Nombres conocidos como Halo, Fable, Gears of War, Spyro, State of Decay y Persona aparecieron junto a propuestas completamente nuevas que buscan ampliar el catálogo de Xbox para los próximos años.



La presentación también sirvió para mostrar el trabajo de Xbox Game Studios y de múltiples socios externos, dejando una hoja de ruta cargada de lanzamientos previstos para finales de 2026 y gran parte de 2027.



Mientras avanzaba el showcase, comenzaron a aparecer algunos de los proyectos más llamativos. Fable presentó un nuevo adelanto centrado en Isabel, personaje interpretado por Hayley Atwell, mientras que Halo: Campaign Evolved mostró nuevas misiones protagonizadas por Master Chief y el sargento Johnson.

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Por su parte, Minecraft Dungeons II confirmó su regreso con una nueva aventura, nuevos enemigos y mayores opciones de personalización. También hubo espacio para nuevas miradas a Clockwork Revolution, State of Decay 3 y la expansión Revelations de DOOM: The Dark Ages.

Sin embargo, la noticia más importante del evento llegó después de que la compañía dejara ver gran parte de su catálogo.

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Xbox confirmó oficialmente que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de las consolas Xbox. La compañía dejó claro que no se trata de exclusividades temporales y que ambos proyectos forman parte de su estrategia para fortalecer nuevamente el ecosistema de la marca.

El anuncio estuvo acompañado por el primer tráiler de gameplay de Gears of War: E-Day, uno de los juegos más esperados por la comunidad. La nueva entrega explorará el Día de la Emergencia, el momento que marcó el inicio de la guerra contra la Horda Locust y el nacimiento de la relación entre Marcus Fenix y Dominic Santiago.

Además, el juego ya tiene fecha de lanzamiento: llegará el 6 de octubre de 2026 y contará con una beta abierta anticipada a partir del 6 de agosto.

La apuesta por las franquicias históricas continuó con otro anuncio que llamó especialmente la atención. Toys for Bob reveló Spyro: A Realm Beyond, el primer juego completamente original del dragón púrpura en casi veinte años.

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La nueva aventura promete exploración ampliada, libertad total de vuelo y una historia inédita que llegará durante la primavera de 2027. También se confirmó el regreso de Tom Kenny como la voz del personaje.

El evento también fue escenario para importantes anuncios de terceros. ATLUS confirmó oficialmente Persona 6, uno de los RPG más esperados de los últimos años. Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, ya puede agregarse a las listas de deseos.

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La compañía japonesa también aprovechó para revelar que Persona 4 Revival llegará el 18 de febrero de 2027, ofreciendo una reconstrucción moderna del clásico RPG con mejoras gráficas, ajustes de jugabilidad y nuevas funciones de calidad de vida.

Otro de los títulos que generó conversación fue METRO 2039, cuya primera demostración de gameplay mostró una Moscú postapocalíptica más ambiciosa que nunca. El juego llegará en febrero de 2027 y mantendrá la combinación de supervivencia, terror, sigilo y acción que caracteriza a la franquicia.

Los seguidores de los juegos de acción también recibieron novedades importantes. Team NINJA anunció Wo Long 2: Wings of Ember para principios de 2027, mientras que Resonance: A Plague Tale Legacy confirmó su lanzamiento para el 27 de agosto de este año.

A esto se sumaron anuncios como Crazy Taxi: World Tour, Castlevania: Belmont's Curse, Valor Mortis, Vivarium, JOIN US y Magicians: The Devil's Deal, ampliando considerablemente el catálogo futuro de la plataforma.

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Más allá de los videojuegos, Xbox también aprovechó el evento para celebrar su historia.

La compañía presentó la Xbox Series X25 Limited Edition y el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, una colección inspirada en la consola original lanzada hace 25 años. Ambos productos incorporan detalles visuales que homenajean el hardware clásico y estarán disponibles en mercados seleccionados durante noviembre.

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El resultado final fue una presentación enfocada en reforzar la identidad de Xbox a través de sus propias franquicias y de una alineación de juegos que se extenderá durante varios años. Entre nuevas exclusivas, regresos históricos, hardware conmemorativo y proyectos completamente inéditos, el Xbox Games Showcase 2026 dejó claro que la marca quiere que su aniversario número 25 sea recordado no solo por celebrar el pasado, sino también por definir el camino que seguirá en el futuro.

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