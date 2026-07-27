La doble pantalla deja de ser un lujo y apunta a convertirse en el nuevo estándar gamer

Hace algunos años, tener dos pantallas era casi un símbolo de los setups más completos. Era común verlo en el escritorio de streamers, creadores de contenido, desarrolladores o jugadores competitivos que necesitaban monitorear varias aplicaciones al mismo tiempo. Para la mayoría, sin embargo, esa experiencia seguía siendo un lujo reservado para estaciones de trabajo especializadas.

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Pero los hábitos digitales cambiaron. Hoy es normal tener una partida abierta mientras Discord permanece activo, consultar una guía sin cerrar el juego, monitorear una transmisión en vivo, responder mensajes o editar un video sin dejar de revisar métricas. El multitarea dejó de ser una excepción para convertirse en parte del día a día de millones de usuarios.

Ese cambio también se refleja en Colombia. Según el estudio El nuevo mundo multipantalla de Google Colombia, el 98 % de los usuarios utiliza más de una pantalla durante el día y el 54 % interactúa con tres dispositivos diferentes, como el celular, el computador y el televisor. Además, los colombianos pasan en promedio 11 horas diarias frente a una pantalla, demostrando que alternar entre dispositivos ya hace parte de la rutina.



La transformación no solo responde al entretenimiento. El crecimiento del trabajo híbrido, la educación virtual, las herramientas basadas en inteligencia artificial y la economía digital ha hecho que cada vez más personas necesiten gestionar varias tareas al mismo tiempo sin perder productividad. De hecho, industrias como el software y los servicios tecnológicos ya generan más de $61 billones de pesos al año en Colombia, impulsando nuevas dinámicas donde la movilidad y la eficiencia son cada vez más importantes.



En ese escenario, la industria tecnológica comenzó a mirar más allá del rendimiento puro. Ya no basta con ofrecer procesadores más rápidos o mejores tarjetas gráficas; ahora también importa la forma en que el usuario interactúa con toda esa potencia.

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Por eso, la doble pantalla empieza a consolidarse como una de las principales tendencias para los computadores portátiles de alto rendimiento. Lo que antes requería conectar monitores externos ahora comienza a integrarse directamente en equipos diseñados para quienes trabajan, estudian, crean contenido o juegan desde cualquier lugar.

Una de las compañías que apuesta por este formato es ASUS, que con su familia Zenbook y modelos como la Zenbook Duo 2026 busca llevar la experiencia de una estación de trabajo completa a un dispositivo ultraportátil. La propuesta consiste en ofrecer dos pantallas integradas que permitan administrar múltiples aplicaciones de manera simultánea sin sacrificar movilidad.

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Según Felipe Llano, PR Manager de ASUS para Colombia y Ecuador, la productividad ya no depende únicamente de la potencia del computador, sino de la capacidad que tiene cada usuario para gestionar varias fuentes de información al mismo tiempo. Bajo esa visión, la doble pantalla se convierte en una herramienta para optimizar el trabajo, el estudio y también el entretenimiento.

Las ventajas varían según el tipo de usuario. En el entorno corporativo, facilita mantener reuniones virtuales mientras se trabaja sobre documentos o herramientas colaborativas. Para los estudiantes, permite asistir a clases en línea mientras toman apuntes o consultan material de apoyo sin cambiar constantemente entre ventanas.

Sin embargo, uno de los sectores que más puede aprovechar esta evolución es el de la creación de contenido. Editar videos mientras se monitorea una transmisión en vivo, responder a la comunidad, revisar métricas o controlar diferentes aplicaciones desde un mismo equipo puede agilizar considerablemente el flujo de trabajo.

Los jugadores tampoco quedan por fuera. Tener abiertas aplicaciones como Discord, OBS, plataformas de streaming, navegadores con guías o mapas interactivos, e incluso herramientas de monitoreo del sistema sin interrumpir la partida, representa una experiencia mucho más cómoda para quienes acostumbran realizar varias actividades al mismo tiempo.

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Todo apunta a que la experiencia multipantalla seguirá ganando protagonismo durante 2026. A medida que el gaming, el streaming, la inteligencia artificial y el trabajo híbrido continúan evolucionando, la doble pantalla deja de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una propuesta que busca responder a una nueva forma de usar el computador. Y, si la tendencia mantiene su ritmo, no sería extraño que en los próximos años este tipo de configuraciones pase de ser un diferenciador a convertirse en un nuevo estándar para quienes buscan sacar el máximo provecho de cada sesión frente a la pantalla.

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