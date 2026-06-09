Ya es oficial: ASUS trae a Colombia un portátil que desafió condiciones extremas

La evolución de los computadores portátiles ha llevado a las marcas a enfrentar un reto cada vez más complejo: ofrecer equipos más livianos sin sacrificar potencia, autonomía ni seguridad. En un entorno donde ejecutivos, emprendedores y profesionales trabajan desde distintos lugares y dependen de la tecnología para mantener su productividad, encontrar el equilibrio entre movilidad y rendimiento se ha convertido en una prioridad.

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Durante los últimos años, la inteligencia artificial también ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del sector empresarial. Lo que antes parecía una tecnología reservada para procesos especializados ahora forma parte de herramientas cotidianas que buscan optimizar reuniones, analizar información y agilizar tareas que tradicionalmente consumían tiempo.

A esto se suma una necesidad creciente por contar con dispositivos capaces de soportar las exigencias del trabajo moderno. Viajes frecuentes, largas jornadas laborales, desplazamientos constantes y entornos cambiantes obligan a que los equipos sean cada vez más resistentes y confiables.



Precisamente en este escenario, fabricantes tecnológicos de todo el mundo han comenzado a desarrollar nuevas generaciones de computadores diseñados específicamente para el mercado corporativo. La combinación de inteligencia artificial integrada, materiales avanzados y sistemas de seguridad más robustos se está convirtiendo en uno de los factores más importantes para quienes buscan actualizar sus herramientas de trabajo.



Y ahora, ASUS quiere posicionarse en ese segmento con una propuesta que apuesta por llevar varios de estos elementos al siguiente nivel.

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La compañía anunció oficialmente en Colombia la llegada de la nueva ASUS ExpertBook Ultra (B9406), una Copilot+ PC enfocada en el sector empresarial que busca combinar movilidad extrema, capacidades avanzadas de inteligencia artificial y altos estándares de seguridad en un solo dispositivo.

Bajo el concepto de “Innovación en Movimiento”, el nuevo equipo incorpora procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3 y está orientado a perfiles como gerentes, CEOs, emprendedores, abogados, consultores y otros profesionales que requieren un computador capaz de acompañar jornadas intensas de trabajo dentro y fuera de la oficina.

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Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento es su diseño. ASUS asegura que la ExpertBook Ultra pesa desde apenas 0,99 kilogramos y cuenta con un perfil ultradelgado de 10,9 milímetros. Gracias a su diseño NanoEdge, la pantalla ocupa el 91 % de la superficie frontal, permitiendo integrar un panel de 14 pulgadas dentro de un chasis considerablemente más compacto que otros equipos tradicionales.

Pese a sus dimensiones reducidas, la portátil mantiene una conectividad completa con puertos Thunderbolt 4 en ambos lados, USB Tipo-A y HDMI de tamaño completo, eliminando la necesidad de adaptadores para muchas tareas diarias.

La construcción también busca diferenciarse mediante el uso de materiales inspirados en aplicaciones aeroespaciales. Su acabado incorpora una tecnología de Nano Cerámica que alcanza una dureza de 9H, ofreciendo una resistencia superior frente a rayones, manchas y huellas que suelen aparecer con el uso constante.

En el apartado de rendimiento, el computador integra capacidades de inteligencia artificial que funcionan directamente en el dispositivo gracias a una NPU capaz de alcanzar 50 TOPS. Esto permite ejecutar procesos avanzados sin depender permanentemente de servicios en la nube.

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Como complemento, ASUS incluye la suite MyExpert, un conjunto de herramientas basadas en IA local que permite resumir documentos mediante Knowledge Hub y realizar transcripciones o traducciones de reuniones en tiempo real a través de Expert Meet.

La experiencia visual también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. La pantalla táctil Tandem OLED 3K puede alcanzar hasta 1.400 nits de brillo en contenido HDR y está protegida por cristal Corning Gorilla Matte, diseñado para reducir reflejos y mejorar la visibilidad en entornos altamente iluminados.

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A esto se suman un sistema de sonido de seis altavoces y un touchpad háptico de precisión pensado para ofrecer una respuesta uniforme en toda su superficie.

La seguridad es otro de los pilares del dispositivo. La suite ASUS ExpertGuardian incorpora mecanismos de protección que incluyen un microprocesador dedicado, recuperación de BIOS mediante ROM dual y compatibilidad con estándares como NIST SP 800-193. Además, la compañía promete cinco años de actualizaciones de seguridad y preparación para futuras amenazas mediante criptografía post-cuántica.

Sin embargo, uno de los elementos más curiosos detrás de este lanzamiento está relacionado con las pruebas de resistencia realizadas por la marca. ASUS afirma que la ExpertBook Ultra fue sometida a condiciones extremas certificadas bajo el estándar militar MIL-STD 810H, enfrentando pruebas de temperatura, vibración, humedad, polvo y choques térmicos.

Como demostración adicional, la compañía llevó el equipo a una altitud de 8.856 metros mediante un globo de gran altura, superando la cima del Everest. Durante el experimento, el computador operó bajo temperaturas de hasta -42,5 grados Celsius y posteriormente aterrizó sobre terreno húmedo manteniéndose completamente funcional.

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Con esta llegada al mercado colombiano, ASUS amplía su portafolio empresarial apostando por una combinación de inteligencia artificial, movilidad extrema y resistencia certificada, elementos que cada vez ganan más relevancia en un entorno profesional donde la productividad ya no depende únicamente de la potencia, sino también de la capacidad de adaptarse a cualquier escenario.

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