Ya es oficial y esto cambia cómo verás el final de Demon Slayer desde hoy mismo

Durante los últimos años, pocas franquicias de anime han logrado mantener un nivel de expectativa tan alto como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Cada nueva temporada, película o arco argumental ha conseguido reunir a millones de seguidores alrededor del mundo, consolidando una historia que mezcla combates espectaculares, una animación de primer nivel y personajes que siguen creciendo con cada enfrentamiento.

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El trabajo de ufotable también ha sido clave para convertir la serie en un referente dentro de la industria. Desde el estreno del arco de Tanjiro Kamado en 2019, la producción ha elevado el estándar visual de las adaptaciones de manga, convirtiendo cada lanzamiento en un evento para la comunidad del anime.

Ese fenómeno volvió a repetirse con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I, una película que llevó a los espectadores al inicio del enfrentamiento definitivo entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas de Muzan Kibutsuji. Tras un exitoso recorrido por las salas de cine, muchos seguidores esperaban noticias sobre cuándo podrían volver a verla desde casa.



La espera finalmente llegó a su fin.



Crunchyroll anunció que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I ya está disponible en su plataforma de streaming desde el 28 de julio de 2026. La película puede verse tanto en japonés con subtítulos en español como con doblaje al español latinoamericano, permitiendo que más fanáticos disfruten del inicio de esta esperada trilogía.

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Además de su llegada al servicio de streaming, la producción también puede adquirirse en formato digital en territorios seleccionados mediante Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube, ofreciendo nuevas opciones para quienes prefieren tener la película en su biblioteca digital.

La historia retoma el viaje de Tanjiro Kamado, quien ingresó al Cuerpo de Cazadores de Demonios después de que su hermana Nezuko fuera convertida en demonio. A lo largo de su camino, el protagonista ha fortalecido sus habilidades junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, enfrentándose a poderosos enemigos y combatiendo al lado de varios Hashira, los espadachines de mayor rango de la organización.

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Después de los acontecimientos del Entrenamiento Hashira, la situación cambia drásticamente cuando Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Lo que parecía ser el inicio de una nueva misión termina convirtiéndose en el momento decisivo de toda la historia, ya que Tanjiro, los Hashira y el resto de los cazadores son arrastrados hacia el misterioso Castillo Infinito, la fortaleza donde comenzará la batalla final entre humanos y demonios.

Para quienes quieran revivir toda la historia antes de continuar con esta nueva etapa, Crunchyroll también mantiene disponible el catálogo completo del anime, incluyendo todos los episodios emitidos hasta la fecha y la exitosa película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train. A esto se suman contenidos especiales como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Orchestra Concert y la puesta en escena Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE.

La franquicia está basada en el manga de Koyoharu Gotoge, publicado por SHUEISHA entre 2016 y 2020. La obra concluyó con 23 volúmenes y ha superado los 220 millones de ejemplares vendidos, convirtiéndose en uno de los mangas más exitosos de los últimos años.

En cuanto a la producción, Castillo Infinito I mantiene al equipo creativo que ha acompañado a la franquicia desde sus inicios. La dirección está a cargo de Haruo Sotozaki, mientras que el guion y la animación continúan siendo responsabilidad de ufotable, estudio reconocido por el nivel de detalle y calidad visual que caracteriza a la serie.

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Con su llegada a Crunchyroll y a las principales plataformas de compra digital, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito I inicia una nueva etapa fuera de los cines y pone al alcance de más espectadores el comienzo del desenlace de una de las historias más importantes del anime contemporáneo. Para quienes siguieron el recorrido de Tanjiro desde el primer episodio, esta es la oportunidad de regresar al Castillo Infinito y prepararse para el enfrentamiento que definirá el destino de todos los cazadores de demonios.

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