La curiosa respuesta del alcalde Galán tras ser cuestionado por ducha en pareja: "Era solo bañarse"

El tema del racionamiento del agua en Bogotá sigue siendo tendencia en las redes sociales. En las últimas horas le reclamaron al alcalde Carlos Fernando Galán, quien recomendó bañarse en pareja para ahorrar el vital líquido.



En la red social X, un internauta cuestionó el consejo dado por el mandatario de la capital de Colombia. “El triple de tiempo y gasto de agua por bañarnos en pareja acá en la casa. Nos mentiste, Carlos Fernando Galán”, señaló el usuario.

Acto seguido, el mandatario respondió de una manera muy particular, insinuando que la pareja, además de bañarse, utilizó su tiempo en la ducha para otras actividades. “Era solo bañarse, Juan Carlos”, contestó Galán.

Diferentes personalidades del país reaccionaron a la respuesta de Carlos Fernando Galán. "Pero sí quedaron bien limpios", "Una cosa lleva a la otra", "Alcalde, bañarse en pareja tiene sus consecuencias", "Tan chistoso, debería renunciar a la Alcaldía y dedicarse a contar chistes", comentaron algunas.

Las recomendaciones del alcalde Carlos Fernando Galán fueron realizadasen medio de una entrevista con Noticias Caracol sobre el racionamiento de agua en la capital del país.

“Sí el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Ese mensaje nos ayudaría muchísimo si logramos que mucha gente reduzca drásticamente el tiempo de baño. Cuando uno tiene hijos, sabe que eso no es tan grave, uno dice ‘uy, papito, pasemos de agache y solamente lo necesario'”, precisó el alcalde el 9 de abril de 2024.

De hecho, Galán sostuvo que él ha venido bajando el tiempo que tarda en ducharse. "Lo hago en tres minutos", confesó.

Asimismo, Carlos Fernando Galán también mencionó que otra opción puede ser el bañarse en pareja.

“Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Esos cambios de comportamientos son claves”, acotó.