¿Quién mató a Dilan Santiago Castro? Esto se sabe del doloroso caso

Dilan Santiago Castro murió por asfixia mecánica, por lo que es catalogado como un caso de homicidio, eso indica el informe que Medicina Legal entregó tres días después de que el bebé de 2 años fuera hallado sin vida en un cultivo de papa de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.



La mamá del niño, Derly Julieth Rivas, había denunciado la desaparición del pequeño el 6 de febrero. Cuatro días después, el sábado 10 de febrero, un trabajador descubrió el cuerpo sin vida del menor de edad a unos 1.200 metros de la finca donde se estaba quedando junto a su progenitora.

Según Derly, había dejado a su hijo solo en la cocina un momento, mientras ponía una ropa a lavar. Cuando regresó ya no lo encontró y salió a buscarlo en medio de un aguacero, pero no pudo localizarlo.

La pregunta que las autoridades intentarán responder ahora es: ¿quién mató a Dilan Santiago?



Cronología del caso de Dilan Santiago

La mamá de Dilan Santiago se había separado del padre del menor, Marlon Castro, porque supuestamente la golpeó estando borracho. Además, aseguró que el hombre "le andaba muy duro (al pequeño). Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño".

"Eso dice ella, pero la separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella", fue la réplica del sujeto ante esos señalamientos, sin ahondar en qué sucedió con Derly.

Publicidad

Además, aseguró que "llevaba un mes y medio sin contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el día miércoles, muy a las 4 de la tarde, me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido".

El martes 13 de febrero, mientras Marlon Castro rendía indagatoria en medio de la investigación por el asesinato de Dilan Santiago, fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar, hecho que ocurrió en noviembre de 2023 en el municipio de Ataco, departamento del Tolima, de acuerdo con información de la Fiscalía.

Por otro lado, la mamá del bebé relató que tuvo una reciente relación con una persona -distinta al papá del niño-, pero decidió terminarla “porque yo tengo un hijo. Él quería salir a discoteca, él quería salir a conocer, yo con mi hijo no puedo. Entonces yo le dije a él que dejáramos las cosas así porque yo obviamente prefiero a mi hijo que a un hombre”.

Publicidad

El día que desapareció Dilan Santiago

En la mañana del 6 de febrero, según el relato de Derly, “yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho; me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé”.

“Yo salí de la cocina, saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó”, aseguró frente a las cámaras de Noticias Caracol.

Con los testimonios de los padres y familiares de Dilan Santiago, y una gran investigación, las autoridades ahora deberán establecer quién asesinó al bebé de 2 años.