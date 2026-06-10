Costarricense desapareció misteriosamente en mayo, pero su cuerpo fue hallado en hostal de Bogotá

Aunque el cuerpo fue identificado, el hallazgo de los restos de Alejandro Calderón, oriundo de Costa Rica, en un hostal de Bogotá tras su desaparición levanta más preguntas que respuestas. Las autoridades confirmaron que la búsqueda de este ciudadano extranjero cesó después de que se identificara al sujeto. Ahora inician las indagaciones para establecer qué pudo ocurrir en las horas vacías.

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La desaparición de Calderón Fernández, de 42 años, fue denunciada por su familia el pasado 29 de mayo. Solo un día después se encontró un cuerpo en un hostal del barrio La Favorita, ubicado en el centro de Bogotá. Los restos fueron trasladados a la sede del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantaron los exámenes forenses de rigor. En ese proceso, los funcionarios confirmaron que se trataba del tico desaparecido.



¿Cuál es la causa de muerte, según Medicina Legal?

Los análisis arrojaron que el hombre adulto habría fallecido por una falla cardiaca. Sin embargo, la indagación continúa, mientras que la familia de Calderón espera a su ser querido, que era apodado como “Nano” de cariño.



Al respecto, publicaron un comunicado: “Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández (...) En este momento nos encontramos realizando los trámites y diligencias correspondientes junto a las autoridades”.



Salió de su hotel, y luego no se supo más

La familia de Nano detalló en sus denuncias que el sujeto se hospedaba en un hotel que quedaba a solo cinco minutos del Parque de los Periodistas. Según ellos, la última vez que se la había visto fue en grabaciones de cámaras, en las que se puede ver a Alejandro saliendo del hotel y tomando un taxi, al parecer, para salir a comer. Sus cercanos señalan que viajó a Colombia por negocios y compró unos artículos que llevaría como mercancía a su país de origen.

Antes de confirmar su hallazgo, su familia sospechaba que Alejandro habría sido sometido con alguna sustancia alucinógena para robarlo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Además, todas las pertenencias —excepto su celular, con el que salió— estaban en su habitación.



Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá asumió la indagación del caso.



María Paula Rodríguez Rozo

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