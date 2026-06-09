Movilidad Bogotá EN VIVO | Bloqueo en Av. Villavicencio con Autosur por parte de motociclistas

Durante este martes se registraron manifestaciones en el sur de Bogotá que afectan la movilidad en uno de los principales corredores viales de la ciudad. La protesta reúnió a vendedores informales y grupos de motociclistas, quienes adelantan bloqueos en la autopista Sur. Los puntos de mayor concentración se ubican en sectores cercanos a la avenida Villavicencio, donde los manifestantes han instalado cierres sobre la vía, lo que genera congestión en ambos sentidos. La situación impacta de forma directa a conductores que se desplazan entre el sur y otras zonas de la capital.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

[07:00 p.m.] #GestiónDelTráfico | Continúa bloqueo en la glorieta de la autopista Sur con Av. Villavicencio. Unidades en terreno, apoyan la gestión del tráfico en el sector.



⚠️Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía. https://t.co/3BdETp6Fg5 pic.twitter.com/xJhxOnFcO4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 10, 2026

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El bloqueo en la Autosur ha causado interrupciones en el flujo vehicular, en especial en el sentido que conecta con el norte de la ciudad. Usuarios reportaron demoras prolongadas y desvíos obligados en corredores alternos. Los grupos participantes en la manifestación utilizan motocicletas y elementos para impedir el paso de vehículos, lo que ha obligado a las autoridades de tránsito a implementar medidas para mitigar el impacto. El transporte público también se vio afectado. Rutas que transitan por este corredor presentaron retrasos, mientras que algunos buses tuvieron que modificar sus recorridos para evitar las zonas bloqueadas.

De acuerdo con la información conocida, la movilización involucra a vendedores informales que expresan inconformidades relacionadas con su actividad económica. A esta protesta se suman motociclistas que también plantean demandas frente a medidas que impactan su circulación en la ciudad. En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía y gestores de convivencia que intentan mediar con los participantes de la protesta. Las autoridades también realizan acompañamiento para prevenir alteraciones de orden público y garantizar condiciones de seguridad tanto para los manifestantes como para conductores y peatones.



"Este sector presenta problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana: consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, venta informal e ilegal de bebidas alcohólicas, disposición inadecuada de residuos, uso inadecuado para necesidades fisiológicas y otras actividades que deterioran el entorno urbano", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.



7:42 | Se normaliza tráfico en calle 26 con carrera 51

Bogotá Tránsito reportó que "manifestantes se ubican sobre anden en la Calle 26 con carrera 59, no se registra afectación vial y fluye con normalidad el tráfico en este punto". Además, "se registran lluvias moderadas en el sector", por lo que recomiendan conducir con precaución.



6:38 | Manifestación en calle 26 con carrera 51

Se presenta una manifestación en la localidad de Teusaquillo, específicamente en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 51, en sentido oriente–occidente. La situación genera afectación en dos carriles de la calzada. En el punto hacen presencia autoridades que realizan acompañamiento.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL