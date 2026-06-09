En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL URIBE
COLOMBIA DECIDE
JUNIOR
PERÚ
CRISTIAN HERRERA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad Bogotá EN VIVO | Bloqueo en Av. Villavicencio con Autosur por parte de motociclistas

Movilidad Bogotá EN VIVO | Bloqueo en Av. Villavicencio con Autosur por parte de motociclistas

Según Bogotá Tránsito, la afectación se presenta en el sentido occidente–norte, donde un grupo de motociclistas interrumpe el paso.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de jun, 2026
Comparta en:
Movilidad Bogotá EN VIVO | Reportan bloqueo en Av. Villavicencio por parte de motociclistas
Movilidad Bogotá EN VIVO | Reportan bloqueo en Av. Villavicencio por parte de motociclistas -
Bogotá Tránsito

Durante este martes se registraron manifestaciones en el sur de Bogotá que afectan la movilidad en uno de los principales corredores viales de la ciudad. La protesta reúnió a vendedores informales y grupos de motociclistas, quienes adelantan bloqueos en la autopista Sur. Los puntos de mayor concentración se ubican en sectores cercanos a la avenida Villavicencio, donde los manifestantes han instalado cierres sobre la vía, lo que genera congestión en ambos sentidos. La situación impacta de forma directa a conductores que se desplazan entre el sur y otras zonas de la capital.

  • (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El bloqueo en la Autosur ha causado interrupciones en el flujo vehicular, en especial en el sentido que conecta con el norte de la ciudad. Usuarios reportaron demoras prolongadas y desvíos obligados en corredores alternos. Los grupos participantes en la manifestación utilizan motocicletas y elementos para impedir el paso de vehículos, lo que ha obligado a las autoridades de tránsito a implementar medidas para mitigar el impacto. El transporte público también se vio afectado. Rutas que transitan por este corredor presentaron retrasos, mientras que algunos buses tuvieron que modificar sus recorridos para evitar las zonas bloqueadas.

Últimas Noticias

Menor desaparecida en Bogotá
BOGOTÁ

Menor de 13 años desapareció en Bogotá tras salir de su casa: última conexión fue en la madrugada

Escena de crimen
BOGOTÁ

Una mujer falleció durante un procedimiento estético en apartamento de Bogotá: los detalles

De acuerdo con la información conocida, la movilización involucra a vendedores informales que expresan inconformidades relacionadas con su actividad económica. A esta protesta se suman motociclistas que también plantean demandas frente a medidas que impactan su circulación en la ciudad. En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía y gestores de convivencia que intentan mediar con los participantes de la protesta. Las autoridades también realizan acompañamiento para prevenir alteraciones de orden público y garantizar condiciones de seguridad tanto para los manifestantes como para conductores y peatones.

"Este sector presenta problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana: consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, venta informal e ilegal de bebidas alcohólicas, disposición inadecuada de residuos, uso inadecuado para necesidades fisiológicas y otras actividades que deterioran el entorno urbano", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

7:42 | Se normaliza tráfico en calle 26 con carrera 51

Bogotá Tránsito reportó que "manifestantes se ubican sobre anden en la Calle 26 con carrera 59, no se registra afectación vial y fluye con normalidad el tráfico en este punto". Además, "se registran lluvias moderadas en el sector", por lo que recomiendan conducir con precaución.

6:38 | Manifestación en calle 26 con carrera 51

Se presenta una manifestación en la localidad de Teusaquillo, específicamente en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 51, en sentido oriente–occidente. La situación genera afectación en dos carriles de la calzada. En el punto hacen presencia autoridades que realizan acompañamiento.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Secretaria de Movilidad Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad