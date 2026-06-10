Menor de edad que habría asesinado a amigo tras darle abrazo fue aprehendido: detalles del caso

El domingo 7 de junio, en el sector de El Nevado, municipio de Riosucio, Caldas, ocurrió un homicidio que involucra a un menor de edad. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad, y las imágenes han circulado en plataformas digitales, donde los usuarios se refieren al episodio como "el abrazo de la muerte" o "el abrazo de Judas". La víctima, Óscar David Guapacha Taborda, de 32 años, murió tras recibir heridas en el cuello con un arma blanca.



Según los reportes de las autoridades, el incidente tuvo lugar aproximadamente a la 1:25 de la mañana. Las investigaciones indican que el origen de la situación fue una discusión en la vía pública. En el video de vigilancia se observa cómo un adolescente de 17 años se acerca a la víctima y la sujeta en un abrazo. De manera simultánea, el atacante utiliza un cuchillo para causarle lesiones directas . Medios de comunicación locales informaron que el altercado está relacionado con una deuda de 20.000 pesos colombianos.

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Después de la agresión, Óscar David Guapacha recibió atención médica en el hospital de Riosucio. Debido a la ubicación de las heridas y su estado, los médicos ordenaron el traslado a un centro asistencial de mayor nivel en la ciudad de Manizales. En este centro de salud se realizaron procedimientos para intentar preservar la vida del paciente, pero se confirmó su fallecimiento el lunes 8 de junio.

La Policía Nacional realizó la aprehensión del presunto responsable minutos después del ataque. El adolescente quedó a disposición de la autoridad competente bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Este sistema es un mecanismo especializado que busca garantizar el debido proceso, la protección integral de los menores y el restablecimiento de sus derechos durante las actuaciones judiciales.



En el marco del proceso, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de control de legalidad, formulación de imputación e imposición de medida. La autoridad judicial analizó el material probatorio y la evidencia física recolectada por los investigadores. Como resultado de estas diligencias, se determinó imponer una medida de internamiento preventivo en un Centro de Atención Especializada para el menor involucrado.



La Fiscalía General de la Nación inició la acción penal bajo el cargo de tentativa de homicidio. No obstante, ante el deceso de Guapacha Taborda, la entidad debe proceder con la reformulación de cargos para ajustar el caso al delito de homicidio consumado. Este paso procesal es indispensable para la continuidad del juicio dentro del sistema penal.

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El Departamento de Policía Caldas emitió un comunicado oficial sobre estos hechos. La institución manifestó su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de la vida de los habitantes. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad de Riosucio para fortalecer la convivencia pacífica. El mensaje de la policía destaca la importancia de utilizar la resolución pacífica de conflictos como una herramienta para prevenir actos de violencia. La institución señaló que el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo son elementos fundamentales para proteger la integridad de las personas en el departamento.

Actualmente, la situación jurídica del adolescente de 17 años sigue bajo evaluación de los jueces, mientras permanece bajo custodia del Estado en el centro asignado. El material recolectado por la cámara de seguridad es parte central de la investigación para establecer la responsabilidad del menor en la muerte de Óscar David Guapacha. Las autoridades locales mantienen la vigilancia en el sector para asegurar el orden público tras el suceso.

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