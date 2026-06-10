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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | Colado agredió a vigilante de TransMilenio con un objeto contundente en Bogotá

Video | Colado agredió a vigilante de TransMilenio con un objeto contundente en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detención de esta persona. Esto se sabe del estado del trabajador.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Agresi+on a guardia de tm
Este fue el momento exacto de la agresión.
MEBOG

La intolerancia y el asunto de los colados vuelven a ser protagonistas de un nuevo episodio ocurrido en el sistema TransMilenio de Bogotá. En redes sociales empezó a circular el video de un hombre que agredió con objeto contundente en mano a un trabajador que cuidaba la entrada del portal 20 de julio. La Policía Metropolitana confirmó la veracidad del hecho y la posterior captura del señalado agresor.

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En un video grabado por las cámaras de seguridad de la estación se puede observar cuando un hombre y una acompañante intentaron ingresar a la estación, pero fueron interceptados por un guarda de seguridad, quien le llamó la atención y les pidió que validara el respectivo pasaje para acceder a los servicios de TransMilenio.

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El funcionario estuvo lejos de imaginar la acalorada reacción de este colado, quien sacó un objeto contundente de su maleta y fue hacia el trabajador para golpearlo con él. A pesar de que su acompañante intentó detenerlo, el ciudadano logró agredir al guardia de seguridad por la espalda mientras él continúa cumpliendo su función de monitorear la entrada del portal. El golpe fue hacia la cabeza del guardia.

La Policía confirmó que la persona que habría cometido esta agresión fue capturada gracias a la rápida reacción de los uniformados. El trabajador sufrió lesiones, pero que no revistieron gravedad. Y es que, por fortuna, el guardia de seguridad portaba un casco de protección que lo salvó de sufrir peores consecuencias. El presunto agresor, quien tiene 20 años de edad, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de lesiones personales.

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Este nuevo caso de agresión tras la evasión del pasaje no solo ha causado indignación entre los usuarios de redes. También abre la discusión sobre el respeto, sentido de pertenencia y responsabilidad en la ciudad, especialmente cuando se usa el sistema de transporte público.

María Paula Rodríguez Rozo
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