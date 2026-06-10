Reportan fatal accidente de tránsito en la avenida Cali de Bogotá: una persona murió

Un grave siniestro vial registrado durante la tarde de este miércoles en el occidente de Bogotá dejó como saldo la muerte de un motociclista y generó importantes afectaciones en la movilidad de la localidad de Engativá.



De acuerdo con información reportada por Tránsito Bogotá, el accidente ocurrió en la avenida Cali con avenida Mutis, en sentido sur-norte, y estuvo involucrado un motociclista y un tractocamión.

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Las autoridades confirmaron que el hecho tuvo consecuencias fatales. Tras conocerse la emergencia, unidades de tránsito se desplazaron hasta el lugar para atender la situación, mientras el grupo de criminalística inició su movilización hacia el punto para adelantar las labores correspondientes.

A raíz del siniestro, la Secretaría de Movilidad reporta complicaciones en la circulación de vehículos en uno de los corredores más transitados de la capital.



De acuerdo con TransMilenio, se activó el retorno para los servicios MK86 en el Portal Dorado, además, Tránsito Bogotá informó que se registra una fuerte congestión vehicular en la conectante de la calle 26 que permite tomar la avenida Cali hacia el norte.



La afectación se presentó a la altura del centro comercial Nuestro Bogotá, donde las autoridades implementaron medidas para facilitar la movilidad y garantizar el desarrollo de las labores de investigación.



Estas son las rutas alternas

Ante la situación, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas. Entre las opciones sugeridas estan continuar por la calle 26 hacia el oriente para conectar posteriormente con la avenida Boyacá o la carrera 68.

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Las autoridades confirmaron la llegada del equipo de criminalística al lugar de los hechos. Según el reporte emitido a las 5:10 de la tarde por movilidad, los investigadores iniciaron las labores de reconocimiento y recolección de información necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Mientras se desarrollan estos procedimientos, permanece cerrado el acceso de la conectante de la calle 26 hacia la avenida Cali en sentido norte.

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Asimismo, unidades en terreno continuan apoyando el desvío de vehículos y orientando a los conductores para minimizar el impacto sobre la movilidad en el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas que habrían originado el accidente. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido en este nuevo hecho vial que enluta las vías de la capital.

[05:10 p.m.] #AEstaHora | Criminalística hace presencia en el punto e inicia labores de reconocimiento. Se mantiene el cierre vial en la conectante de la Calle 26 para tomar la Av. Cali al norte.



🔵Unidades en terreno, apoyan el desvió del tráfico por la Calle 26 al oriente. https://t.co/8dTdMvCw9n pic.twitter.com/upThcWVK7J — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 10, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co