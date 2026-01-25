A gritos: empleado de reconocida marca de comidas denuncia presuntas "humillaciones" laborales

Con gritos fueron sorprendidos usuarios del centro comercial La Estación, en Ibagué, luego de que un empleado de la cadena de restaurantes Frisby explotara y gritara a todo pulmón en plena plazoleta de comidas. Lo que pretendía ser un momento tranquilo para quienes compartían alimentos en el lugar se vio interrumpido por la denuncia del trabajador, que rápidamente llamó la atención de clientes, trabajadores y transeúntes, y que posteriormente se viralizó en redes sociales.



El hecho ocurrió cuando el trabajador, aún con su uniforme y desde el interior del establecimiento, manifestó de forma exaltada lo que describió como una profunda frustración derivada de presuntas humillaciones laborales. En videos grabados por ciudadanos presentes en el sitio se escucha al hombre expresar frases que reflejan su inconformidad y cansancio emocional frente a su situación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Estoy aburrido de cómo me humillan, yo hago mi trabajo bien”, fueron algunos de los gritos que resonaron en la plazoleta de comidas, mientras varias personas observaban con sorpresa lo que ocurría. En otra parte del registro audiovisual, el empleado insistió: “Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”.

Las imágenes muestran al hombre golpeando el mesón del local y señalando con evidente angustia y molestía, mientras continúa desahogándose frente a los clientes que pasaban a su alrededor. Quien grabó uno de los videos afirma durante la filmación: “Ese es el ambiente laboral en Frisby”, frase que también quedó registrada y que ha sido ampliamente comentada en redes sociales.



#ATENTOS. En las últimas horas salió a la luz un nuevo video relacionado con el presunto caso de maltrato laboral en un local de Frisby ubicado en la ciudad de Ibagué. Este material reforzaría las denuncias del trabajador y ha reavivado la indignación en redes sociales. https://t.co/F9cwcmSbry pic.twitter.com/UtiGAaEVib — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 24, 2026

Publicidad

La difusión del video generó una fuerte reacción entre los usuarios de plataformas digitales, donde miles de personas expresaron conmoción, indignación y empatía con el trabajador, asegurando "no comprar más" a la cadena de comida, hasta que "se garanticen las condiciones de trabajo".

A partir de la viralización del caso, la empresa Frisby se pronunció oficialmente a través de un comunicado de prensa conocido por El Tiempo, en el que aseguró que la situación estaba siendo atendida bajo los protocolos establecidos.

Publicidad

En su pronunciamiento, la compañía indicó que, tras conocer el comportamiento del trabajador y los hechos ocurridos en el punto de venta ubicado en el centro comercial La Estación, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Según informó la empresa, el área de Gestión Humana y Bienestar asumió el acompañamiento y la atención necesaria, tanto para el colaborador implicado como para el equipo que se encontraba laborando en ese momento.

Frisby también señaló que cuenta con "canales formales de escucha activa", diseñados para atender de forma oportuna situaciones que puedan afectar la dignidad, la salud mental o el entorno laboral de sus colaboradores y proveedores. Asimismo, la empresa manifestó que se encuentra recibiendo la información y las distintas versiones sobre el episodio que generó impacto a nivel nacional.

“Desde nuestro propósito superior de alimentar con amor, seguiremos actuando con transparencia, responsabilidad y humanidad, convencidos de que el diálogo y la gestión consciente son fundamentales para construir relaciones laborales sanas y aportar a una sociedad mejor”, señala el comunicado emitido por la compañía.

Esta situación ha generado consternación, pues se presenta luego del caso de Frisby España, cuando una persona registró la marca en Bilbao sin autorización de la empresa colombiana, al advertir que no se encontraba registrada en territorio europeo, en dónde la empresa fue ampliamente apoyada por clientes y empresas colombianas.



¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo?

Paralelo al pronunciamiento empresarial, el Ministerio del Trabajo también intervino en el caso. Luego de que el video se hiciera viral, la entidad realizó una inspección al restaurante de Frisby ubicado en Ibagué, como parte de sus competencias. Así lo confirmó Lina Zaida Mendieta, directora de la Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, en diálogo con Caracol Radio.

Publicidad

De acuerdo con la funcionaria, una vez se conocieron los hechos, se designó un equipo de trabajo mediante un auto administrativo para adelantar entrevistas a los trabajadores y verificar lo sucedido. “Con base en estas investigaciones el ministerio como autoridad y policía administrativa tomará las medidas que a bien se consideren en el caso que se presentó, por el momento no tenemos ninguna investigación o querella de ningún trabajador de la empresa en la territorial Tolima”, afirmó Mendieta.

La directora explicó además que, tras la visita de inspección, se dejaron una serie de recomendaciones y mejoras, y que, de ser necesario, se adoptarán medidas adicionales conforme avance el proceso. También aclaró que el trabajador involucrado continúa vinculado a la empresa mientras se adelantan las investigaciones internas.

Publicidad

“El trabajador sigue en la empresa”, precisó la funcionaria, quien agregó que se definió su reubicación en otro punto de la ciudad de Ibagué como parte de las decisiones adoptadas hasta el momento.

Desde el Ministerio del Trabajo Territorial Tolima recordaron que los ciudadanos pueden presentar denuncias de manera presencial en la sede ubicada en la carrera Quinta número 40–56 en Ibagué, o a través de los canales virtuales dispuestos por la entidad. Además, señalaron que también existen inspecciones del Ministerio en municipios como Mariquita, Espinal, Líbano, Chaparral y Melgar.

El caso continúa siendo objeto de atención tanto por parte de la empresa como de las autoridades laborales, mientras se analizan los testimonios y se desarrollan las actuaciones correspondientes, en un episodio que abrió nuevamente el debate sobre el clima laboral, la salud mental y la dignidad de los trabajadores en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co