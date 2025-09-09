Publicidad

Noticias Caracol
A prisión alias 'Cartulina', señalado de coordinar atentado contra el periodista Gustavo Chicangana

A prisión alias ‘Cartulina’, señalado de coordinar atentado contra el periodista Gustavo Chicangana

Este hombre habría sido el encargado de coordinar el atentado sicarial contra el periodista de Caracol Radio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 03:12 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Alias Cartulina
El hombre ya está a disposición de las autoridades.
Policía Nacional.