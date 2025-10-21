En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video de joven en Barranquilla que murió simulando pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón

Video de joven en Barranquilla que murió simulando pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón

Camilo Andrés Garzón estaba jugando con guantes de boxeo contra otra joven, quien le dio un golpe en la cabeza. Garzón cayó al piso inconsciente y minutos después perdió la vida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Video de joven en Barranquilla que murió simulando pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón
La joven fue detenida y horas después dejada libre -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad