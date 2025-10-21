Video de joven en Barranquilla que murió simulando pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón

Las autoridades en Barranquilla investigan la misteriosa muerte de un joven, identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, en hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo en el sector de Alto Prado, norte de la capital del Atlántico.

Vecinos de la comunidad llamaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla para que atendiera la emergencia ocurrida en la calle 79 con calle 70. Lo que se encontraron las autoridades fue el rastro de una reunión entre amigos, quienes se habían reunido para pelear con guantes de boxeo.

En medio de la reunión, Camilo Andrés y una joven habrían tomado los guantes y comenzaron a pelear. Luego de un golpe en el rostro que, al parecer, recibió Garzón, este cayó inconsciente.



Después de caer al piso, los acompañantes de Andrés Camilo lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde intentaron salvarle la vida al joven de 23 años, pero lamentablemente murió.

De acuerdo con el medio *El Heraldo*, las personas que estaban en la reunión le habrían dicho a la Policía que se habían reunido para ver una pelea que se transmitió vía streaming entre Yina Calderón y Andrea Valdiri y después del evento comenzaron a simular peleas de boxeo con los guantes.



¿Qué pasó con la mujer que habría matado a joven en Barranquilla?

La joven que habría golpeado a Andrés en la cara fue detenida por las autoridades y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La mujer, cuya identidad se desconoce, fue dejada libre horas después de su captura, pero seguirá vinculada al proceso. Además, se conoció que fue judicializada por el delito de homicidio culposo.



¿Qué es homicidio culposo?

En Colombia, el homicidio culposo es un delito que ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención de hacerlo, pero como resultado de una conducta negligente, imprudente, imperita o por violación de normas técnicas. A diferencia del homicidio doloso, donde existe la intención de matar, en el homicidio culposo no hay dolo, pero sí responsabilidad penal por no haber actuado con el debido cuidado.

Este delito está regulado en el artículo 109 del Código Penal colombiano, y se sanciona con penas de prisión entre 32 y 108 meses, además de multas económicas. Las penas pueden aumentar si se utilizan vehículos motorizados o armas de fuego.

El cuerpo sin vida de Andrés Camilo Garzón fue llevado a Medicina Legal, en donde se definirá cuál fue la causa de la muerte del joven. Se presume que sufrió una muerte súbita tras el golpe que recibió en la cara, según el medio citado.

