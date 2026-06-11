Mindefensa asegura que alias Iván Mordisco "está corriendo y asustado": continúa ofensiva militar

Uno de los criminales más buscado de Colombia, alias Iván Mordisco, está "asustado" y "desesperado" por la ofensiva militar que ya abatió a 160 combatientes de su círculo cercano, dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en entrevista en un avión policial. En plena campaña presidencial, Colombia vive la peor ola de violencia desde el desarme de la guerrilla Farc con el acuerdo de paz de 2016, al que Mordisco dio la espalda.



Soldados con equipos de alta tecnología sostienen una fuerte cacería por aire y tierra contra el líder de la mayor disidencia de la extinta guerrilla, responsable de sangrientos ataques con coches bombas, drones explosivos y asesinatos. "(Mordisco) está corriendo, está asustado, desesperado", sostiene el ministro de Defensa, en un avión rumbo a la región amazónica del Putumayo para una jornada de erradicación de narcocultivos.

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El jefe disidente declaró un alto al fuego para las elecciones presidenciales en segunda vuelta el 21 de junio, en el que se enfrentará los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. "El 31 de mayo hicimos otro ataque contra este criminal. Un bombardeo donde cayó parte del anillo cercano. Pero ya son más de 160 integrantes que eran muy cercanos a él", cuenta Sánchez mientras habla sobre la belleza de las montañas colombianas, que asoman por la ventana.

Dado por muerto en repetidas ocasiones, alias Iván Mordisco conocido por su destreza en la selva y buena puntería sigue libre. Sánchez asegura que está en alguna parte del "suroriente" de la Amazonía. "Muy seguramente el Estado colombiano lo va a capturar, lo va a llevar a la justicia, esperamos más temprano que tarde. No descansaremos hasta cumplir esa misión", asegura.



El Gobierno de Gustavo Petro ofrece cerca de 1,4 millones de dólares por información que permita dar con el paradero del criminal. En abril, hombres de Mordisco asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.



Petro intentó sin éxito firmar la paz durante su mandato con todos los grupos armados del país, que combaten con la fuerza pública y entre ellos por las lucrativas rentas de narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. La oposición lo acusa de indulgencia con los grupos criminales, que se fortalecieron durante su gobierno, según datos de inteligencia.



Sánchez reconoce "retos de seguridad" en el país, pero niega estar en "épocas jamás vividas" de violencia . Bajo su administración, las fuerzas armadas desarrollaron potentes drones con lanzagranadas para plantar cara a los criminales, que usan con frecuencia estos dispositivos cargados artesanalmente con explosivos. Asegura que ya los han utilizado en combate, sin dar más detalles por tratarse de información "reservada".

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La seguridad es una de las principales preocupaciones de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales. Los candidatos han denunciado amenazas de muerte y hacen campaña con fuertes esquemas de seguridad tras el atentado que causó la muerte el año pasado del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay. Además hay "una polarización violenta, hay lenguaje humillante, hay lenguaje de odio, hay un lenguaje despectivo entre algunos integrantes de las campañas que le hacen daño a la democracia" y aumentan "los riesgos" para los candidatos, añade.