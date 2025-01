Abogada colombiana murió en un viaje a Chile: familia busca recursos para repatriar su cuerpo

La familia de Luisa Fernanda Castiblanco Castro, una joven abogada de Bogotá amante de los viajes, hoy llora su inesperada muerte. Este duelo se ha visto acrecentado porque esta joven mujer falleció a pocas horas de haber llegado a Chile, por lo cual ahora están en la búsqueda de los recursos para traer su cuerpo de regreso a casa, para así poder darle el último adiós.

Por medio de redes sociales, la familia Castiblanco Castro compartió la noticia de la muerte de Luisa. Sus amigos y compañeros, además de expresarles sus condolencias, comenzaron a compartir la información, especialmente porque sus seres queridos aseguran no contar con los recursos suficientes para poder costear la repatriación del cadáver.

La familia de Luisa Fernanda Castiblanco Castro habilitó estas cuentas para aquellos que deseen donar a la colecta que están haciendo para costear los gastos de la repatriación del cuerpo. Cortesía familia Luisa Fernanda Castiblanco Castro

¿Qué le pasó a Luisa Fernanda Castiblanco?

El 31 de diciembre de 2024, Luisa Fernanda Castiblanco Castro disfrutó de la llegada de un nuevo año en la ciudad de Cartagena. Tras regresar a Bogotá, pasó un día con su madre, Yady Castro.

John Alexander Castro, tío de Luisa, contó a Noticias Caracol que la joven jurista llegó con la idea de visitar a unos amigos de la universidad que se encontraban viviendo en Santa Cruz, en Chile. Siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias, se embarcó en un viaje en la mañana del 7 de enero de 2025 para cumplir con este propósito.

Cerca de las 3:00 p.m., hora chilena, se comunicó con su madre desde el aeropuerto y le informó que todo había salido bien, por lo cual tomaría el bus para desplazarse a Santa Cruz.

"En el camino, a una hora aproximadamente del aeropuerto, queda una ciudad que se llama Rancagua. En ese sitio hacen una parada y se dan cuenta de que ella no baja, no responde, y ahí es donde entra el auxiliar del bus para verificar sus signos, pero ella desafortunadamente no responde", comentó el familiar.

Dicen que, en primera instancia, recibieron el aviso de la situación de parte de la mujer que viajaba al lado de Luisa en el vehículo. Horas después, un comisario les informó que la autopsia había develado que la abogada colombiana había fallecido por un aneurisma.

"Una enfermedad desconocida para todos de índole cardiaca. Muy probablemente entre la presión de acá de sumergirse y la presión del avión pudo haber pasado", describió John, quien explicó que ahora están uniendo esfuerzos para repatriar el cuerpo, puesto que económicamente es un gasto millonario.

En 2024, la Cancillería de Colombia aseguró por medio de su portal web que "una repatriación puede costar entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo del país y de los trámites que se deban hacer para repatriar, bien sean los restos o las cenizas".

¿Quién era Luisa Fernanda Castiblanco?

En 2019, Luisa Fernanda Castiblanco Castro se graduó como abogada en la Universidad Militar. Tras la muerte de su padre y siendo la mayor de sus hermanos, se convirtió en un referente para su hogar, siendo uno de los impulsos de su hogar.

Sus familiares la describen como una mujer emprendedora, amorosa e inteligente, con ganas de comerse el mundo. Entre lágrimas, su madre, Yady, dice que esto ha sido muy difícil para ellos, puesto que no esperaban la pronta partida de la joven.

"A ella lo que más le gustaba era viajar. Ir y conocer sitios, pasear, visitar a sus amigos, llevar a la mamá a sus viajes. Lo hacía cada que podía... con tantos sueños por delante, eso es lo que más aterra, el hecho de que todos sus sueños se vieron truncados. El vacío que está dejando es gigantesco", agregó el tío de la fallecida.