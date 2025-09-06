Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Abogado de Epa Colombia responde si la trasladarán de centro penitencial tras incautarle un celular

Abogado de Epa Colombia responde si la trasladarán de centro penitencial tras incautarle un celular

En medio de un operativo sorpresa, las autoridades descubrieron que la creadora de contenido tenía un teléfono celular en su poder.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: septiembre 06, 2025 06:47 p. m.
Epa.jpg
Estas serían las consecuencias para Epa Colombia tras incautarle un celular
Policía / Tomada de redes