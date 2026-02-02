En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
GRAMMY 2026
LIAM CONEJO
HOMBRE MARLBORO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Accidente en la variante Cajicá–Zipaquirá: vehículos chocaron de frente y la vía está cerrada

Accidente en la variante Cajicá–Zipaquirá: vehículos chocaron de frente y la vía está cerrada

El siniestro se dio a la altura del colegio Newman School y generó restricción en la movilidad y la llegada de organismos de emergencia al lugar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Accidente de tránsito obliga a cierre temporal en la variante Cajicá–Zipaquirá
Accidente de tránsito en la variante Cajicá–Zipaquirá. -
Redes sociales

Un choque entre dos vehículos particulares provocó el cierre temporal de la variante Cajicá–Zipaquirá en la mañana de este lunes 2 de febrero, a la altura del colegio Newman School, generando restricción en la movilidad y la llegada de organismos de emergencia al lugar. Fue sobre las 8:30 de la mañana que se registró el accidente en la variante que conecta a los dos municipios ubicados en el departamento de Cundinamarca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información preliminar entregada por testigos y reportes ciudadanos, un vehículo particular habría perdido el control mientras transitaba por el corredor vial. En su recorrido, el automóvil habría cruzado el separador central, impactando de frente contra otro vehículo particular que circulaba en sentido contrario en ese momento.

Movilidad en la variante Cajicá-Zipaquirá está afectada por accidente

Como consecuencia del choque, el tránsito en este tramo de la vía fue cerrado de manera temporal, mientras las autoridades y los equipos de emergencia atendían la situación. Al sitio se desplazaron ambulancias y recursos de apoyo para evaluar el estado de las personas involucradas y asegurar el área, con el fin de prevenir nuevos incidentes.

Últimas Noticias

  1. Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: estos son los horarios en los que no puede circular
    Colprensa/ Getty Images
    BOGOTÁ

    Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: estos son los horarios en los que no puede circular

  2. Estadio El Campín recibe críticas por estado de la grama.
    Estadio El Campín recibe críticas por estado de la grama.
    Redes sociales y Colprensa
    BOGOTÁ

    Las imágenes del estadio El Campín y las críticas a estado de la cancha: ¿qué dice Sencia?


Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el número de personas lesionadas ni la gravedad de las mismas. Tampoco se han establecido las causas exactas que originaron el accidente, por lo que las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La movilidad en la variante se mantiene con paso restringido, lo que ha generado congestión vehicular en ambos sentidos, especialmente en la conexión Zipaquirá–Cajicá. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

Se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos reportes oficiales sobre el estado de la vía, la normalización del tránsito y la condición de las personas que se movilizaban en los vehículos involucrados. Mientras tanto, las autoridades insisten en el llamado a la prudencia y a conducir con precaución por este corredor vial.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de Tránsito

Cundinamarca

Municipio de Cajicá

Municipio de Zipaquirá

Publicidad

Publicidad

Publicidad