Así se vio el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, Boyacá: encadenado de pies y manos

Un juez de la República revocó este 30 de octubre la medida de detención domiciliaria a Miguel Quintero Calle por el caso de direccionamiento de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El togado del circuito penal de Medellín decidió en segunda instancia enviar a la cárcel al hermano del exalcalde de Medellín. Su sitio de reclusión ahora será la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá. El traslado de Quintero Calle fue efectuado el mismo día de la revocatoria.



A Miguel Quintero Calle se le había otorgado el beneficio de tener casa por cárcel en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación pública de la entidad, en la que el procesado sería una de las piezas fundamentales de este entramado. No obstante, hay que aclarar que en el caso de Quintero apenas hay una imputación, no una condena. El proceso judicial continuará entonces con Quintero tras las rejas.

El traslado de Quintero inició desde su finca de La Veta, vereda de Copacabana (Antioquia), donde se encontraba cumpliendo la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia. Los uniformados de la Policía y el Inpec arribaron al predio e iniciaron un dispositivo de seguridad que lo trasladó hasta el aeropuerto de Rionegro, al que llegó ya uniformado como interno de prisión y encadenado de pies y manos. Cuando subió al avión que lo llevaría hasta Cómbita, Quintero intentó tapar su rostro con un saco ante quienes tomaron las imágenes hasta ahora conocidas de su traslado. En todo momento fue custodiado por uniformados.

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¿Por qué Miguel Quintero tenía casa por cárcel?

La decisión de la medida de detención domiciliaria surgió de la imputación y una decisión de primera instancia. No obstante, el togado que revisó el caso en segunda instancia determinó que Miguel Quintero Calle representa un “peligro para la comunidad”. A sus ojos, la modalidad, reiteración y extensión de las presuntas conductas ilícitas harían ver que haberle impartido casa por cárcel era ineficaz en este caso particular.



Así las cosas, decretar esta nueva medida de aseguramiento impondría para el procesado un régimen riguroso sobre el flujo de visitas, desplazamientos y comunicaciones que eventualmente puedan ser actividades destinadas a interferir con su proceso o la administración de justicia.



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¿Por qué investigan a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín?

Miguel Quintero Calle es investigado por presuntamente haber influido en la contratación dentro del AMVA sin siquiera tener un cargo. El ente judicial lo señala de supuestamente haber tenido influencia directa sobre las decisiones administrativas de la entidad pública, así como de direccionar los contratos. Entre los elementos materiales probatorios reposan pruebas que demostrarían que Quintero ponía fichas de su entorno y de entera confianza en puestos clave. Fueron al menos seis contratos en los que habría incidido el imputado, y que ascenderían a un total de 17.656 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que, en medio de este presunto actuar irregular, se habrían pactado coimas de 2.481 millones de pesos, que constituirían un detrimento a los dineros públicos del área metropolitana. De esas sumas, Quintero Calle habría recibido poco más de 1.600 millones de pesos. Sebastián Ortega, el otro imputado, presuntamente recibió 133 millones de la suma mencionada. Por las razones expuestas, el ente investigador le imputó a Miguel Quintero los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

María Paula Rodríguez Rozo

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