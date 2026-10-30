Lluvias intensas y temperaturas de hasta 39 grados marcarán el Halloween en Colombia, dice Ideam

Los colombianos deberán prepararse para un fin de semana con contrastes climáticos. Mientras amplias zonas del Pacífico, la región Andina y parte del Caribe tendrán jornadas marcadas por las lluvias, en el norte del país persistirán las altas temperaturas que podrían superar los 35 grados Celsius en algunas ciudades. Así lo advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente pronóstico para el cierre de octubre y el inicio de noviembre.

Según el reporte de la entidad, las precipitaciones más importantes estarán concentradas en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia y sectores del Valle del Cauca, mientras que en zonas de la Orinoquía y la Amazonía se espera una reducción gradual de las lluvias durante los próximos días.



Pronóstico del clima en Colombia para el fin de semana

Para este sábado y domingo, el panorama estará marcado por fuertes precipitaciones en gran parte del occidente del país. El sábado se prevén lluvias intensas en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Risaralda y Caldas, así como en algunas zonas de Bolívar, Córdoba y el archipiélago de San Andrés y Providencia.

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El domingo las condiciones lluviosas continuarán especialmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También podrían presentarse precipitaciones importantes en sectores de Cundinamarca y Norte de Santander. Las autoridades recomiendan estar atentos a posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en vías, especialmente en las zonas montañosas donde las lluvias podrían ser persistentes durante varios días.



Por el contrario, algunos departamentos tendrán condiciones más secas. Boyacá, sectores de Tolima, Huila, Casanare, Meta y Vichada registrarán periodos con menor probabilidad de lluvia, especialmente durante las mañanas.



Temperaturas altas seguirán en el norte del país

Mientras las lluvias dominan buena parte del territorio nacional, varias ciudades del Caribe y del valle del río Magdalena continuarán experimentando calor intenso. De acuerdo con el Ideam, las temperaturas más altas del país durante este fin de semana se presentarán en ciudades como Cúcuta, donde los termómetros podrían alcanzar entre 34 y 39 grados Celsius. Valledupar registraría máximas entre 33 y 37 grados, mientras que Neiva podría ubicarse entre 34 y 38 grados. En Barranquilla también se esperan temperaturas cercanas a los 35 grados.



Estas condiciones son típicas de la temporada y podrían generar una mayor sensación térmica, por lo que las autoridades recomiendan mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niños y adultos mayores.



Cómo estará el clima en Bogotá y San Andrés

En Bogotá, el pronóstico indica mañanas relativamente frías, con temperaturas mínimas entre 8 y 11 grados Celsius. Durante el día, los registros máximos oscilarán entre 19 y 23 grados, aunque se esperan lluvias en horas de la tarde, principalmente en sectores del occidente y el norte de la capital. Por su parte, en San Andrés las temperaturas estarán entre los 23 y 33 grados Celsius. El Ideam señaló que la mayor probabilidad de lluvias se concentrará durante la jornada del sábado, por lo que quienes tengan planes turísticos en la isla deberán contemplar eventuales cambios en las condiciones del tiempo.

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En general, el fin de semana estará marcado por un escenario de lluvias generalizadas en buena parte del Pacífico y sectores de la región Andina, contrastando con el ambiente caluroso que persistirá en el norte del país. La recomendación para los viajeros y quienes tengan actividades al aire libre es consultar constantemente los reportes meteorológicos y mantenerse atentos a las alertas emitidas por las autoridades locales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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