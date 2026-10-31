Nuevo atentado con motobomba en peaje de la vía Panamericana, en Cauca: esto se sabe

Un nuevo hecho de violencia fue reportado en el departamento del Cauca durante la mañana de este sábado 31 de octubre. Una explosión de una presunta motobomba se registró en el peaje El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, municipio de La Sierra, lo que provocó la suspensión total del tránsito vehicular por este corredor de la vía Panamericana.



La alerta se conoció hacia las 6:00 a.m., cuando se informó sobre un nuevo atentado en las instalaciones del peaje. De acuerdo con la información preliminar, el hecho estaría relacionado con la detonación de una motocicleta cargada de explosivos.

Por ahora las autoridades reportan quel tránsito vehicular permanece totalmente detenido, por lo que se recomendó a los conductores no acercarse al lugar y atender las indicaciones de las autoridades. En este momento tanto Bomberos como el ejército nacional hacer presencia en la zona afectada.

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Según el reporte inicial, hasta el momento no se registran personas lesionadas por la explosión. Sin embargo, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre lo ocurrido en el municipio de La Sierra. Este es el segundo atentado registrado en esta zona durante el mes.



La Tercera Brigada del Ejército Nacional señaló que, de acuerdo con la información preliminar, los responsables del atentado serían integrantes de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco.



"Tropas de la Brigada 29 permanecen desplegadas en el sector adelantando verificaciones para descartar otros artefactos explosivos y proteger a la población civil", indicó la institución, que también advirtió sobre alteraciones en el paso por la vía internacional.

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Asimismo, la institución rechazó el uso de explosivos. "El Ejército condena de manera categórica el empleo de explosivos que pone en riesgo directo la vida, integridad y tranquilidad de las comunidades, y mantendrá sus operaciones para anticipar y neutralizar nuevas amenazas", señaló la institución.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier información sobre personas, vehículos u objetos sospechosos a través de la línea 107.

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Este nuevo hecho se suma al atentado registrado el pasado 12 de octubre contra el peaje El Bordo, también en el departamento del Cauca. En esa oportunidad, la detonación de un vehículo acondicionado con explosivos destruyó gran parte de la infraestructura de la estación de peaje y obligó al cierre preventivo de la vía Panamericana, en el sector de La Depresión, jurisdicción del municipio de La Sierra.

Según el reporte entregado entonces por el Ejército Nacional, tres civiles resultaron heridos. La institución también atribuyó preliminarmente ese ataque a integrantes de la estructura Carlos Patiño, del grupo armado organizado residual (GAO-r). Además, las autoridades tambipen señalaron a José Esteban Méndez Álvis, conocido con el alias de Ferley Ríos, como uno de los presuntos responsables de acciones terroristas en el departamento del Cauca. Por información que permita establecer su ubicación y lograr su captura, ofrecieron una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co