Acciones que se tomarán en aeropuerto El Dorado de Bogotá tras inspección de la Supertransporte

La Superintendencia de Transporte realizó este 11 de noviembre una inspección integral al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se prestan los servicios a los usuarios y exigir correctivos frente a varias situaciones que han generado reclamos entre viajeros nacionales e internacionales.

La decisión se produce en medio de las recientes afectaciones operativas en la principal terminal aérea del país. Durante los últimos días se han registrado fallas tecnológicas, retrasos en vuelos y cuestionamientos sobre la capacidad de la infraestructura para responder al creciente flujo de pasajeros.

Publicidad

De acuerdo con la entidad, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la Supertransporte y en la que participaron OPAIN, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil, Migración Colombia, aerolíneas y otras autoridades vinculadas a la operación aeroportuaria.



Problemas en El Dorado motivaron la intervención

Durante la reunión fueron expuestas varias de las dificultades que afectan a los usuarios del aeropuerto. Entre ellas aparecen los tiempos de entrega de equipaje, las congestiones en los procesos de atención a viajeros internacionales, los problemas de seguridad en zonas de llegada, la presencia de transporte informal y ventas no autorizadas, así como asuntos relacionados con la capacidad de la infraestructura aeroportuaria.



También se abordaron temas relacionados con el costo de los tiquetes aéreos y la atención a pasajeros con movilidad reducida, aspectos que serán objeto de seguimiento por parte de la autoridad de transporte. La superintendente de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, señaló que el propósito de la intervención es garantizar que las soluciones planteadas por las diferentes entidades se traduzcan en mejoras concretas para los viajeros.



Las recientes contingencias que pusieron a prueba al aeropuerto

La inspección se conoce una semana después de una contingencia tecnológica que afectó las operaciones aéreas en Bogotá y otras ciudades del país. El incidente obligó a implementar procedimientos alternos y generó retrasos, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.



Posteriormente, se informó que la falla estuvo relacionada con el software de gestión del tráfico aéreo utilizado por la Aeronáutica Civil, y no con los radares, como se indicó inicialmente en los reportes preliminares. La situación provocó afectaciones en itinerarios de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo. A esto se sumaron fallas en plataformas utilizadas para el registro y embarque de pasajeros, situación que obligó a activar procedimientos manuales para la expedición de pasabordos y etiquetas de equipaje. Además, este 11 de noviembre las operaciones aéreas tuvieron una suspensión programada por el cierre temporal de pistas debido a ensayos de la Fuerza Aérea Colombiana, circunstancia que también obligó a ajustes en los itinerarios de las aerolíneas.



Compromisos asumidos por OPAIN, ANI y aerolíneas

Como resultado de la mesa de trabajo, la Superintendencia de Transporte informó que se fijaron compromisos específicos para las entidades involucradas en la operación aeroportuaria. OPAIN continuará trabajando junto con autoridades nacionales y distritales para fortalecer los mecanismos de control en las zonas aledañas al aeropuerto. Por su parte, la ANI adelantará acciones relacionadas con el control del comercio informal y la inclusión del aeropuerto dentro de una zona de manejo especializado.

Publicidad

Las aerolíneas, entre tanto, participarán en mesas técnicas destinadas a analizar factores que inciden en el valor de los tiquetes, incluidos impuestos, tasas aeroportuarias, costos de combustible y otros gastos operacionales. También se discutirán aspectos relacionados con la capacidad del aeropuerto y la atención a pasajeros con movilidad reducida.



Habrá seguimiento a los planes de acción

La entidad anunció que solicitará planes de acción con responsables y fechas concretas a Migración Colombia, las aerolíneas, OPAIN y la Policía Nacional frente a las situaciones identificadas en materia de equipajes, atención durante horas pico y control del servicio informal de transporte.

La Superintendencia de Transporte indicó que la inspección incluirá verificaciones en campo y estará acompañada de mesas de seguimiento para revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El objetivo, según la entidad, es lograr mejoras en la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios que reciben los millones de viajeros que pasan cada año por el Aeropuerto Internacional El Dorado, considerado el principal centro de conexiones aéreas de Colombia.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL