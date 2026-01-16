Aerocivil se pronuncia sobre advertencia de Estados Unidos de "actividad militar" en el Pacífico.

Luego de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) lanzara una advertencia por una posible "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones sobre el mar Pacífico, incluyendo territorio de Colombia, la Aeronaútica Civil (Aerocivil) se pronunció al respecto, y dijo que ya informó a las aerolíneas correspondientes.

"De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación y actualmente se encuentran analizando la información técnica, con el fin de adoptar, de ser necesario, medidas preventivas y de mitigación operacional", aseguró la Aerocivil en un comunicado.

Minutos antes, la FAA advirtió a los operadores estadounidenses que "tengan precaución al operar en las áreas sobre el agua sobre el Océano Pacífico debido a actividades militares e interferencias. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".



Las zonas mencionadas también incluyen a México y otras regiones de América Central y del Sur. "La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental. Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días", indicó un portavoz de la FAA.



En ese sentido, la Aerocivil añadió que "a la fecha, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales".

Asimismo, informó que realizó un análisis preliminar, en el cual pudo concluir que "no es previsible en este momento una afectación que conlleve a la suspensión o restricción de las operaciones aéreas". No obstante, indicó que las aerolíneas continuarán evaluando el escenario, en coordinación con las autoridades aeronáuticas y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Asimismo, la Aerocivil de Colombia "mantendrá un monitoreo permanente de la situación y continuará informando oportunamente a la comunidad aeronáutica sobre cualquier novedad que pueda impactar la seguridad operacional, reiterando su compromiso con la seguridad, regularidad y eficiencia del transporte aéreo".



Ataques terrestres anunciados por Estados Unidos

La advertencia de la FAA se da después de que Donald Trump advirtiera, el pasado 8 de enero, que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los carteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que provocaron al menos 107 muertos. Según Trump, esos ataques prácticamente redujeron a cero el tráfico mediante lanchas en la región.

De hecho, la lucha contra el narcotráfico fue la principal causa del mandatario para capturar y sacar de Venezuela al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan en Nueva York juicio por cargos de narcotráfico y otros presuntos delitos. Tras esa operación militar, Trump explicó en una entrevista televisiva que su propósito era "empezar a golpear en tierra. Los carteles están controlando México".

El diálogo sobre esos posibles ataques es especialmente delicado con el vecino del sur de Estados Unidos: México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presumió este viernes de los logros de su gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico, y llamó la semana pasada a Trump para reiterar su colaboración, pero también la soberanía territorial mexicana.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP