COLOMBIA  / "Agradezcan por sus padres": hija de Yeison Jiménez dio emotivas palabras en el Movistar Arena

"Agradezcan por sus padres": hija de Yeison Jiménez dio emotivas palabras en el Movistar Arena

La pequeña niña tomó el micrófono y habló ante los miles de asistentes al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá.

Por: María Paula González
Actualizado: 14 de ene, 2026
Yeison Jiménez
Foto: YouTube

En el Movistar Arena miles de personas se reunieron para homenajear a Yeison Jiménez luego de que el cantante falleciera en un accidente aéreo el pasado 10 de enero. En medio del evento, una de las hijas del cantante tomó la palabra con un emotivo discurso.

Taliana, hija de Yeison Jiménez, también tomó el micrófono para dar unas conmovedoras palabras. "Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron por ti. Les voy a contar un secreto de mi papá, el sueño de mi papá era vernos crecer, no lo pudo lograr. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él, quería paz".

Conectése en vivo al homenaje:

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

