Así está el Movistar Arena de Bogotá en el homenaje póstumo a Yeison Jiménez

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, quien pereció junto con otras cinco personas en un accidente de avión ocurrido el pasado sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá, ha congregado a miles de fanáticos este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, para darle un último adiós al reconocido cantante de música popular.



A partir de las 12:00 del día, se abrieron las puertas del Movistar Arena para dar ingreso a los seguidores de Yeison Jiménez, donde en momentos previos se realizó una misa privada para familiares y amigos del artista y de los demás acompañantes que perdieron la vida en el siniestro aéreo. Al escenario llegan los primeros artistas invitados, quienes abrazan y le dan sus condolencias a Sonia Restrepo, viuda del cantante.



Las últimas imágenes del fallido vuelo

La Fiscalía General informó que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano al final de la pista. El avión bimotor quedó calcinado tras el accidente, en el que murieron también el mánager del artista, Jefferson Osorio, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Tras el accidente ha circulado un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes de despegar y subido a sus redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista, también fallecido, en el que se ve al piloto chateando en su celular durante la maniobra de despegue. En la imagen se ve también el panel de control de la aeronave con aparentes mensajes de advertencia sobre una posible falla eléctrica que al parecer el piloto no notó, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre lo sucedido.

El cantante tenía previsto presentarse la noche del sábado en una fiesta popular del municipio de Marinilla, en Antioquia (noroeste), donde lo esperaba su banda. Los organizadores hicieron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba programada su presentación.



Tras las labores de rescate y atención de la emergencia, realizadas por organismos de socorro, autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional, los cuerpos de los seis ocupantes fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá.

