Agresor de trabajadora de hotel en Medellín fue puesto en libertad condicional: ¿por qué?

En las últimas horas se conoció que el atacante de una funcionaria de un hotel en Medellín fue puesto en libertad por la justicia. El brutal ataque que un huésped del hotel Plaza Mayor 44 emprendió contra una trabajadora del establecimiento se hizo viral en redes sociales, después que se compartiera un video del momento exacto de la agresión. El caso provocó indignación y fue atendido por las autoridades.



Esta novedad sobre la puesta en libertad del involucrado fue revelado el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, durante una intervención pública este 6 de mayo; un día después que el ciudadano fuera detenido por el delito de lesiones personales. “Nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso”, señaló el funcionario, quien subrayó que respeta las decisiones judiciales, pero que también había que “ser claros”.

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El ciudadano, identificado como José Abelardo Rosa Moncada, fue capturado y se le imputaron delitos, según dijo el secretario. “Ahí no podemos decir que hubo una riña. Ahí no podemos decir que se trata simplemente de lesiones personales. Lo que todos vemos a la luz de nuestros ojos en esos videos es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, aseguró.

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El video, que todavía circula en redes, muestra el momento cuando este hombre llega desnudo -solo con una toalla tapando sus partes íntimas- a agredir física y verbalmente a una mujer de 23 años que trabaja en el establecimiento. Solo unos instantes previos, este hombre le pidió a la mujer que ingresara a su habitación, a lo que la funcionaria se negó.



Rosa fue grabado por una cámara de seguridad del hotel cuando golpeó en reiteradas ocasiones a la joven hasta que ella quedó en el suelo y pudo escapar. Incluso mientras huía, este hombre arrojó un objeto contra ella. El hombre fue capturado en flagrancia por este hecho, gracias a la rápida reacción de una patrulla de la Policía, y la víctima fue atendida por las lesiones provocadas en Medicina Legal. El detenido, por su parte, fue enviado a centro hospitalario ya que se autolesionó.

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“Se autolesionó argumentando que había estado en algunas condiciones donde su conciencia estaba de cierta manera alterada por haber consumido ciertas sustancias o por algunos problemas psiquiátricos”, dijo Villa.



¿Por qué fue puesto en libertad?

El secretario de Seguridad de Medellín afirmó que un juez otorgó la libertad condicional a este sujeto al tener en consideración algunos aspectos de salud del capturado. Y es que Rosa tendría condiciones psiquiátricas y otros aspectos ténicos que influyeron en al decisión del togado para que las autoridades lo soltaran.

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A pesar de eso, el juez de la República decidió que haya una orden de alejamiento para que el ciudadano no se acerque ni a la mujer ni al lugar donde ocurrió la agresión. "Aquí las garantías del sistema no puede ser solamente para los delincuentes. Aquí las garantías tienen que principalmente prevalecer para las víctimas, para la ciudadanía en general. Prima el interés general", criticó el secretario durante sus declaraciones.

Aunque en un inicio se había especulado que el agresor de esta mujer era de origen extranjero, el alcalde Federico Gutiérrez aclaró que era ciudadano colombiano. El secretario Villa confirmó esta información en entrevista con Noticias Caracol y dijo que el señalado tiene 38 años y es oriundo del departamento de Cundinamarca.

Paula Rozo

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