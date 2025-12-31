Pico y placa en Medellín funcionará así desde el 1 de enero de 2026: días sin restricción

El actual esquema de pico y placa en Medellín comenzó a regir desde el pasado 4 de agosto de 2025, como parte de una medida adoptada por la Alcaldía para enfrentar los problemas de tráfico y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos.

Desde el 23 de diciembre de 2025, la restricción en Medellín fue suspendida temporalmente como parte de un estudio realizado por la administración distrital. En esta época, se registra una reducción de hasta el 21% en la circulación de vehículos. El análisis incluyó información recolectada en varios de los principales corredores viales de Medellín, como la Autopista Sur, la carrera 80, la avenida El Poblado, la avenida Guayabal, la vía Las Palmas, la avenida Oriental, la avenida Regional y algunos tramos de las carreras 64 C y 65.

Durante el periodo de suspensión, los conductores podrán circular sin tener en cuenta el último número de la placa en el caso de los carros particulares, ni el primer número para las motocicletas de dos y cuatro tiempos. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad recordó que las demás normas de tránsito continúan vigentes y que los controles se mantendrán para garantizar la seguridad vial.



¿Cómo funcionará el pico y placa en Medellín en enero 2026?

De hecho, para el mes de enero, la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que desde el 1 de enero y hasta el 16 de enero de 2026, no habrá pico y placa para vehículos particulares ni motocicletas en la ciudad. La decisión fue oficializada mediante decreto y se apoya en un análisis técnico que muestra una disminución considerable del flujo vehicular durante las últimas semanas del año y los primeros días de enero.



El pico y placa volverá a regir a partir del lunes 19 de enero de 2026. Desde esa fecha, la medida se aplicará de forma habitual, sin periodo pedagógico, lo que significa que las infracciones serán sancionadas económicamente desde el primer día.



La rotación que se retomará es la misma que estuvo vigente durante el segundo semestre de 2025. La restricción se aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Para los vehículos particulares, la limitación se define según el último número de la placa, mientras que para las motocicletas se toma como referencia el primer dígito. La distribución quedará así:



Lunes: placas terminadas en 6 y 9

Martes: placas terminadas en 5 y 7

Miércoles: placas terminadas en 1 y 8

Jueves: placas terminadas en 0 y 2

Viernes: placas terminadas en 3 y 4

En cuanto a las vías exentas, se mantendrán sin restricción los corredores de conexión regional y nacional, como la avenida Regional, la vía Las Palmas y la vía a Occidente. También continuarán exentos los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En las demás vías urbanas, incluidos los barrios, el pico y placa se aplicará con normalidad una vez la medida sea reactivada.

La Secretaría de Movilidad aclaró que algunos tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur, especialmente en jurisdicción de municipios como Bello e Itagüí, no están exentos, debido a decisiones autónomas de esas administraciones municipales. En cuanto a la nueva rotación de 2026, la Alcaldía de Medellín aún no ha publicado el decreto oficial sobre la rotación del pico y placa para el primer semestre de 2026, pero, tal como ocurre cada año, se espera que se anuncie a finales de enero o comienzos de febrero.

