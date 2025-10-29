En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Alerta por incumplimiento del Programa de Alimentación Escolar en Colombia: hallazgos de Contraloría

Alerta por incumplimiento del Programa de Alimentación Escolar en Colombia: hallazgos de Contraloría

El órgano de control reveló un "recurrente desfinanciamiento" y detalló que se requieren 1,4 billones de pesos adicionales en 2026 para cubrir a los estudiantes que no recibirían el programa. Ministerio de Educación se pronunció.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Programa de Alimentación Escolar (PAE)

