Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Así funcionará el pico y placa para Ibagué del 29 de septiembre al 3 de octubre

Así funcionará el pico y placa para Ibagué del 29 de septiembre al 3 de octubre

La capital tolimense mantiene la restricción vehicular de lunes a viernes (6 a.m. a 9 p.m.) con rotación de dígitos. Las "horas valle" persisten como alivio crucial para la ciudadanía.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Pico y placa en Ibagué
Pico y placa en Ibagué.
Getty Images/ Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima

