Así funcionará el pico y placa para Ibagué del 29 de septiembre al 3 de octubre

La ciudad de Ibagué avanza con la implementación de su estrategia de movilidad a través de la medida de restricción vehicular conocida como Pico y Placa. Esta normativa, que es fundamental para la gestión del tráfico y la mitigación de la contaminación en la capital del Tolima, donde el parque automotor ha experimentado un crecimiento notable, continuará aplicándose de manera rigurosa durante la semana del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre.

La regulación vehicular está diseñada bajo un esquema de rotación que inició el 1 de julio y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre del año en curso. La restricción se aplica exclusivamente a los vehículos particulares matriculados en la ciudad, y rige únicamente de lunes a viernes. El horario de aplicación es amplio, comenzando a las 6:00 de la mañana y finalizando a las 9:00 de la noche. Es relevante señalar que los sábados, domingos y días festivos están exentos de la aplicación del Pico y Placa.

Dado que el cronograma de rotación semanal se ha mantenido constante, el esquema para esta semana se aplicará de la siguiente manera, basándose en el último dígito de la placa de los vehículos:



Lunes 29 de septiembre: Vehículos terminados en los números 0 y 1 .

Vehículos terminados en los números . Martes 30 de septiembre: Vehículos terminados en los números 2 y 3 .

Vehículos terminados en los números . Miércoles 1 de octubre: Vehículos terminados en los números 4 y 5 .

Vehículos terminados en los números . Jueves 2 de octubre: Vehículos terminados en los números 6 y 7 .

Vehículos terminados en los números . Viernes 3 de octubre: Vehículos terminados en los números 8 y 9.

A pesar de la estricta aplicación de la medida, la Alcaldía de Ibagué ha mantenido un mecanismo de alivio denominado ‘hora valle’, el cual busca facilitar la movilidad para actividades esenciales sin comprometer la gestión del tráfico en horas pico. Los vehículos con restricción pueden circular por la ciudad en dos franjas horarias específicas, diseñadas para evitar los periodos de mayor congestión:



De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Estas horas especiales permiten a los ciudadanos cumplir con compromisos puntuales, como acompañar a menores a centros educativos, asistir a citas médicas o diligencias laborales.



El plan de movilidad también contempla 15 excepciones específicas. Estas incluyen automotores dedicados a servicios públicos domiciliarios, vehículos oficiales (como los de la Policía y las Fuerzas Militares), vehículos utilizados para el transporte de personas con discapacidad, y los autos de propulsión eléctrica o híbrida. El Secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, ha enfatizado que fuera de estas 15 excepciones y las franjas de hora valle, no existen permisos especiales que permitan la circulación a los propietarios de vehículos matriculados en la ciudad durante los días de restricción.

Implicaciones por no cumplir la norma

Las autoridades han sido claras en cuanto a las consecuencias de la infracción de esta norma. Circular fuera de los horarios permitidos o en zonas restringidas constituye la infracción C14, de conformidad con el Código Nacional de Tránsito. El incumplimiento de la medida conlleva dos sanciones principales: la imposición de una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo.

La medida de Pico y Placa en Ibagué subraya el compromiso de la ciudad con la gestión del tráfico y la reducción de la contaminación, buscando equilibrar la necesidad de circulación con el ordenamiento territorial en una de las capitales que más ha visto crecer su parque automotor en años recientes.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL