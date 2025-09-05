“Amor eterno”: el doloroso homenaje de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe Turbay

A casi un mes del sepelio de Miguel Uribe Turbay, la abogada María Claudia Tarazona sigue enfrentando uno de los capítulos más duros de su vida. El exprecandidato presidencial, asesinado el pasado 7 de junio en un ataque armado en Bogotá, fue enterrado el 13 de agosto, y desde entonces su viuda ha compartido en redes sociales mensajes cargados de nostalgia y dolor.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, Tarazona difundió una fotografía en la que Uribe aparece sonriente, acompañada de un texto que refleja la magnitud de su duelo: “Así te recordaré siempre, amor mío, amando y siendo amado por los tuyos. Hoy más que nunca miro al cielo y grito por tu ausencia. Cómo me duele mi amor. Amor eterno”. El mensaje generó de inmediato cientos de reacciones de apoyo, con seguidores que dejaron comentarios como: “Qué dolor más grande”, “Que la Virgen los proteja siempre” o “Miguel está contigo, muere quien se olvida”.

Ese mismo 4 de septiembre, mientras la Selección Colombia disputaba su partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Tarazona recordó otra de las pasiones de su esposo: el fútbol. Publicó una imagen en la que Uribe portaba la camiseta de la Tricolor, evocando los momentos en que disfrutaba los partidos junto a sus amigos. “Así te gustaba ver tu selección, con tus amigos, con pasión, con amor por Colombia”, escribió.



Así avanza el proceso judicial por el asesinato del senador

En paralelo a la expresión pública del duelo de su viuda, el proceso judicial por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay avanza. Un juez de Bogotá ordenó prisión preventiva contra Harold Daniel Barragán, séptimo capturado por el crimen, acusado de haber contactado al menor de 15 años que disparó contra el político. Barragán se suma a otros seis procesados en un caso que ha sacudido al país por su carga de violencia política y que sigue bajo investigación de las autoridades.

El exprecandidato, de 38 años, murió el 11 de agosto en la clínica Santa Fe tras luchar durante semanas contra las graves heridas que le causaron los disparos en la cabeza y en la pierna. Su asesinato dejó un vacío no solo en su familia, sino también en el escenario político nacional.

Ante la tragedia, Tarazona viajó a Estados Unidos junto a sus hijos, en busca de un respiro frente al asedio mediático y el dolor que atraviesa. Su suegro, Miguel Uribe Londoño, explicó en entrevista con Blu Radio que mantiene una relación cercana con ella: “Es mi amiga, hemos tenido una relación espectacular y seguiremos así. Ella es mi consejera, hablo con ella todos los días y seguirá al lado mío”.

