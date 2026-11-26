Las circunstancias en las que murió uno de los presuntos secuestradores durante el rescate de 87 personas en un almacén Éxito en Cartagena, en el sector de La Castellana, y la naturaleza de las armas utilizadas por los responsables han abierto interrogantes sobre el operativo policial y militar. El debate se intensificó después de que la familia de Jailer Humberto Muñetón, de 51 años, identificado como el único muerto durante la intervención, defendió su inocencia y cuestionó la versión de las autoridades, que lo señalan como uno de los integrantes del grupo que mantuvo retenidos a clientes y trabajadores del establecimiento durante cerca de 17 horas.

Su esposa, Indira Lambis, aseguró en medios de comunicación que su marido había acudido al Éxito esa mañana a comprar buñuelos y que después tenía previsto recogerla para llevarla al trabajo. Según su testimonio, Muñetón era ingeniero industrial, trabajaba también como conductor y no tenía vínculos con actividades criminales.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, defendió, sin embargo, la actuación de las autoridades y afirmó que el fallecido había participado inicialmente en el intento de robo al vehículo transportador de valores en el centro comercial y posteriormente permaneció dentro del establecimiento "liderando" la toma de rehenes.



"Esa persona participó en el proceso, inicialmente, de un hurto hacia el carro de valores y después estuvo dentro del centro comercial liderando la acción", aseguró Turbay, quien dijo que esa vinculación estaba respaldada por la investigación, las cámaras de seguridad, las imágenes de drones y los testimonios de las personas retenidas.



El Ministerio de Defensa también sostuvo que el hombre abatido custodiaba a los secuestrados, portaba armas y vestía de forma similar a los demás integrantes del grupo. No obstante, el propio Turbay aseguró tras la liberación de los rehenes que los criminales se habían cambiado de ropa para infiltrarse entre los civiles.



Las armas, otra de las incógnitas

Otro de los elementos que ha alimentado las dudas es el armamento utilizado durante el secuestro. En un comunicado divulgado este jueves, la Fiscalía informó del hallazgo de armas traumáticas y de balines que serán sometidas a análisis de balística para determinar si habían sido modificadas y tenían capacidad para disparar proyectiles de armas de fuego.

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La Fiscalía también informó de la judicialización de Juan Camilo Torres y Jhon Albeiro Mejía, oriundos de Medellín, y a quienes atribuye, junto al fallecido, la retención de 87 personas y exigencias de 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia la vecina ciudad de Barranquilla para facilitar su huida. Estos dos procesados fueron imputados por secuestro extorsivo agravado y no aceptaron los cargos.

Las dudas se producen después de que el presidente Abelardo de la Espriella difundiera un video en el que mostró el cadáver del hombre abatido y reivindicó su política de seguridad, al asegurar que quienes desafíen al Estado recibirán una respuesta contundente. La Fiscalía deberá esclarecer ahora las circunstancias de la muerte y la participación de cada uno de los implicados en el secuestro.

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EFE