En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SHAKIRA EN COPACABANA
SPIRIT AIRLINES
FEMINICIDIO DE CAROLINA FLORES
CAPÍTULO EL RASTRO
CRÍA DE CÓNDOR ANDINO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así funcionará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo: pilas a la rotación

Así funcionará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo: pilas a la rotación

Tenga presentes los días y horarios de restricción para evitar sanciones por incumplir la restricción de movilidad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de may, 2026
Comparta en:
Así funcionará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo: pilas a la rotación
Así funcionará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo. -
Getty Images

La medida de pico y placa en Ibagué se mantiene durante el primer semestre del año, entre el 4 de mayo de 2026 al viernes 8 de mayo, con el objetivo de regular la movilidad en la ciudad.

Para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, estas son las restricciones para vehículos particulares:

Así aplicará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo

La medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con la siguiente rotación diaria:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
  • Lunes 4 de mayo: placas terminadas en 8 y 9
  • Martes 5 de mayo: placas terminadas en 0 y 1
  • Miércoles 6 de mayo: placas terminadas en 2 y 3
  • Jueves 7 de mayo: placas terminadas en 4 y 5
  • Viernes 8 de mayo: placas terminadas en 6 y 7

(Le puede interesar: ¿Quiere estudiar una maestría en España? Los requisitos para aplicar a becas del 100%)

Fin de semana sin restricción

De acuerdo con la programación del semestre:

Últimas Noticias

  1. Accidente Muña
    El siniestro ocurrió cerca a la entrada al municipio de Soacha.
    Pasa en Bogotá
    COLOMBIA

    Aparatoso accidente en la vía Soacha-Mesitas durante Plan Retorno en Cundinamarca

  2. Operativo contra minería ilegal en Santander de Quilichao dejó 11 capturados
    Fiscalía General de la Nación
    COLOMBIA

    Autoridades desmantelan punto de extracción ilegal de oro en Cauca: 11 capturados

  • Sábado 9 de mayo: no aplica pico y placa
  • Domingo 10 de mayo: no aplica pico y placa

Multa por incumplimiento

Las autoridades recuerdan que incumplir la medida podría acarrear una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Cabe recordar que este cronograma solo tendrá vigencia hasta el 30 de junio cuando termine el primer semestre de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ibagué

Pico y placa

Publicidad

Publicidad

Publicidad