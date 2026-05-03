Así funcionará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo: pilas a la rotación

La medida de pico y placa en Ibagué se mantiene durante el primer semestre del año, entre el 4 de mayo de 2026 al viernes 8 de mayo, con el objetivo de regular la movilidad en la ciudad.



Para la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, estas son las restricciones para vehículos particulares:



Así aplicará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo

La medida rige en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con la siguiente rotación diaria:

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Lunes 4 de mayo: placas terminadas en 8 y 9

placas terminadas en Martes 5 de mayo: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en Miércoles 6 de mayo: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en Jueves 7 de mayo: placas terminadas en 4 y 5

placas terminadas en Viernes 8 de mayo: placas terminadas en 6 y 7

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Fin de semana sin restricción

De acuerdo con la programación del semestre:

Sábado 9 de mayo: no aplica pico y placa

no aplica pico y placa Domingo 10 de mayo: no aplica pico y placa

Multa por incumplimiento

Las autoridades recuerdan que incumplir la medida podría acarrear una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Cabe recordar que este cronograma solo tendrá vigencia hasta el 30 de junio cuando termine el primer semestre de 2026.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL