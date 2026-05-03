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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Autoridades desmantelan punto de extracción ilegal de oro en Cauca: 11 capturados

Autoridades desmantelan punto de extracción ilegal de oro en Cauca: 11 capturados

Los implicados fueron detenidos en flagrancia mientras, presuntamente, adelantaban labores de extracción de oro en el municipio de Santander de Quilichao.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de may, 2026
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Operativo contra minería ilegal en Santander de Quilichao dejó 11 capturados
Operativo contra minería ilegal en Santander de Quilichao dejó 11 capturados. -
Fiscalía General de la Nación

Un operativo conjunto entre autoridades judiciales y la Policía permitió la captura en flagrancia de once personas señaladas de realizar extracción ilegal de oro en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. Fue la Fiscalía General de la Nación la entidad que informó la judicialización de los individuos capturados durante un procedimiento realizado en la vereda La Alegría, ubicada en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

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Según la investigación, los implicados estarían involucrados en actividades de extracción de oro sin autorización en las modalidades de socavón y aluvión. El operativo fue ejecutado de manera coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, en el marco de acciones de control contra la explotación ilícita de recursos naturales. Las autoridades señalaron que las personas fueron sorprendidas mientras adelantaban labores de minería en condiciones irregulares.

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Daños ambientales en el río Quinamayó por minería ilegal

Durante la intervención, las autoridades identificaron impactos significativos sobre el entorno natural, especialmente en la ronda del río Quinamayó. Este afluente habría recibido residuos sólidos y sustancias tóxicas derivadas de la actividad minera. De acuerdo con la Fiscalía, estas actividades no contaban con permisos ambientales ni títulos mineros vigentes.

Los investigadores señalaron que el uso de químicos y el vertimiento directo de desechos habrían generado deterioro en la calidad del agua, afectando el ecosistema local y los recursos naturales de la zona. La entidad judicial indicó que los hechos fueron imputados como explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental asociada a actividades mineras y ecocidio.

Los cargos fueron presentados por una fiscal especializada en delitos contra el medio ambiente.

Equipos incautados en el operativo en Santander de Quilichao

En el lugar fueron hallados diversos elementos utilizados para la extracción de oro. Entre los equipos encontrados se reportaron motores empleados para accionar sistemas de trituración, motobombas para el manejo de agua en los socavones, dragas tipo buzo, clasificadoras de material aurífero y taladros percutores. Estos dispositivos, de acuerdo con las autoridades, evidencian una operación organizada para la explotación minera sin autorización.

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Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales imputó a los detenidos varios cargos relacionados con actividades ilícitas y afectaciones ambientales. Además, los procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares.

Por decisión de un juez de control de garantías, las 11 personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más personas vinculadas a estas actividades ilegales en la región y determinar el alcance total de los daños ocasionados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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