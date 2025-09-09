Asesinan a secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, mientras veía partido de Colombia

En la noche de este martes 9 de septiembre fue asesinado el secretario de Gobierno de Pradera (Valle del Cauca), José Dorien Jiménez. Según primeros reportes, el hombre se encontraba en el parque principal del municipio viendo el reciente partido de fútbol entre Venezuela y Colombia, cuando fue atacado con un arma de fuego en reiteradas ocasiones.

El sujeto falleció en el lugar de los hechos y, por ahora, se conoce que hay otra persona más herida, quien al parecer lo acompañaba. La Gobernación del Valle del Cauca confirmó lo ocurrido y anunció medidas inmediatas para dar frente a este trágico suceso.

Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanny Yule, lamentó los hechos e hizo un llamado urgente a las autoridades para adelantar las investigaciones por el trágico suceso. Según el funcionario, Jiménez es recordado como un hombre que buscaba el trabajo articulado por el bienestar de las comunidades de su municipio.



"Hacemos el llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones y se dé con los responsables del ataque violento contra José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle. Un hombre que nos abrió las puertas de su municipio para trabajar de manera articulada en el bienestar de las comunidades. Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia que atentan contra la vida y la dignidad. Desde su territorio expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus allegados y con la comunidad de Pradera. La vida es sagrada y debe ser respetada siempre", escribió Yule desde su cuenta de X.

La misma Unidad de Restitución de Tierras, desde su cuenta de X, también lamentó lo ocurrido citando las palabras de su director, y agregó que los actores armados deben "dejar el camino de las armas como método para resolver las diferencias políticas, sociales y territoriales. "La Unidad de Restitución de Tierras (URT) rechaza el atentado del comunicador José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca. (...) La URT insta a los actores armados a dejar el camino de las armas como método para resolver las diferencias políticas, sociales y territoriales. Así mismo, se une al clamor de las comunidades para que hechos como este no se repitan jamás", se lee en el reciente pronunciamiento.



¿Quién era José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno asesinado en Pradera, Valle del Cauca?

José Dorien Jiménez, quien fue asesinado en la noche de este martes 9 de septiembre mientras veía el partido de la Selección Colombia en la plazoleta principal de Pradera, Valle del Cauca, era el actual secretario de Gobierno del municipio. Acorde con información oficial de la Alcaldía Municipal de Pradera, Jiménez era abogado especialista en desarrollo humano y organizacional.

Antes de ocupar dicho cargo, el hombre había sido concejal del mismo municipio por el Partido Conservador Colombiano durante el periodo 2020 - 2023. Adicionalmente, su trabajo político en este municipio data de hace varios años, acompañando a otras conocidas personalidades del mismo partido en campañas a la Gobernación o Alcaldía del departamento.

