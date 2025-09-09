Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asesinan a secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, mientras veía partido de Colombia

Asesinan a secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, mientras veía partido de Colombia

Las autoridades se encuentran investigando para esclarecer las circunstancias de los hechos. Esto se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:42 p. m.
Comparta en:
Pradera Valle.jpg
José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca. -
Foto: redes sociales