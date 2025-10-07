Asesinan a otro dragoneante del Inpec en Cali: es el cuarto en menos de una semana

El Inpec confirmó que se registró, en la tarde de este martes 7 de octubre, un nuevo atentado contra un funcionario de la institución, esta vez en la ciudad de Cali, capital de Valle del Cauca. Se trata del cuarto asesinato en menos de una semana, en lo que el propio Inpec ha calificado como un "ataque sistemático" contra sus funcionarios.

El dragoneante se llamaba Jimmy Flores Salazar. Según las versiones preliminares, recibió impactos de bala cuando salía en su vehículo de su turno en la cárcel Villahermosa.

Noticia en desarrollo