COLOMBIA

Asesinan a otro dragoneante del Inpec en Cali: es el cuarto en menos de una semana

El dragoneante se llamaba Jimmy Flores Salazar. Según las versiones preliminares, recibió impactos de bala cuando salía en su vehículo de su turno en la cárcel Villahermosa.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de oct, 2025
"Sentí el primer disparo en la curva": funcionario del Inpec que huyó de ataque en Bello, Antioquia
