En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Las vías de Bogotá donde instalarían nuevas cámaras de fotomultas en 2025: conozca cuáles son

Las vías de Bogotá donde instalarían nuevas cámaras de fotomultas en 2025: conozca cuáles son

La secretaria Claudia Díaz, en el marco de una nueva campaña de sensibilización en Bogotá, anunció que pronto llegarían nuevas cámaras salvavidas de la ciudad y dio fechas sobre posible instalación de las mismas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Las vías de Bogotá donde instalarían nuevas cámaras de fotomultas
Nuevas cámaras de fotomultas llegarán a la Calle 13, la 26 y la Boyacá: lista completa. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad