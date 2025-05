Así cayó el pastor José Ramírez, religioso señalado de abusar de su hijastra en Caldas

Un hombre que era visto por su comunidad como un líder religioso que predicaba la Biblia a los fieles, hoy está siendo juzgado por un terrible hecho que, lamentablemente, mancha el nombre de la Iglesia cristiana. El pastor Jorge Ramírez es el sujeto señalado de abusar de su hijastra , una niña de tan solo 13 años, quien aseguró haber estado atada de pies, manos y cuello mientras su padrastro, al parecer, la abusaba.

El religioso también habría elaborado un macabro plan para, además de abusar de la menor, asesinar a la víctima y enterrarla en un hueco que él mismo, presuntamente, cavó en el patio de una vivienda que es de su propiedad. Así lo confirmó Julián Andrés Martínez, abogado defensor de la menor de edad.

“Dentro de los medios probatorios que tiene la Fiscalía aparece un hueco, tierra al lado y una caneca azul dentro del hueco. Se presume que ese señor tenía la intención de acabar con la niña y enterrarla ahí, pero son suposiciones”, manifestó el abogado Martínez.

Un presunto engaño por parte del pastor fue lo que detonó el abuso en contra de la menor de 13 años. Y es que, según las investigaciones de las autoridades, el día de los hechos, Ramírez le habría pedido a la niña, quien se preparaba para ir al colegio, que la acompañara a una vivienda que supuestamente él le iba a regalar a su esposa, quien también es mamá de la víctima.

Para la madre de la menor de edad, su hija estaba en el colegio y no con su padrastro. Al parecer, indicó el abogado, Ramírez “engañó a la menor para que no asistiera a clase ese día. La madre estaba completamente convencida de que la niña estaba estudiando y por esa razón es que no se le debe culpar a la madre porque aquí en Santa Rosa o en Chinchiná hay cierta indignación hacia la madre porque asumen que la ella sabía que ella estaba con el papá, pero lo cierto es que ella no creía que estuviera con el papá. De hecho, la menor estaba uniformada, fue al colegio y, bajo esa circunstancia, la madre pensó que ella estaba estudiando”.

Cuando el religioso se fue junto con la menor hacia una vivienda ubicada en la vereda San Andrés, municipio de Chinchiná, Caldas, en un paraje la habría amarrado de manos, pies y cuello para luego abusar de ella. Después de que este sujeto, presuntamente, abusó de la menor, ella logró soltarse y luego escapó por una ventana, ante el descuido de su agresor.

Pastor José Ramírez - Noticias Caracol

Pastor, al parecer, escuchaba música cristiana mientras abusaba de su hijastra

La niña, como se ve en cámaras de seguridad, comenzó a correr para salvar su vida y en los videos también se puede notar al pastor José Ramírez tratando de atraparla. Sin embargo, la menor logró refugiarse en la vivienda de unos vecinos y les contó los tipos de vejámenes a los que su padrastro la tenía sometida.

Un vecino de la zona sostuvo en medios de comunicación locales que “yo escuché los gritos de una mujer, me asomé y pensé que era una pelea de pareja. Entonces, me paré a ver qué pasaba”. Además, dijo que un vecino le contó que Ramírez puso música cristiana a todo volumen mientras abusaba de la adolescente.

Cuando este hombre vio a la niña aterrada y corriendo por su vida, la auxilió: “Ya estaba perdiendo el sentido. Ella me pedía auxilio con los ojos. Intenté meterle el dedo en el cuello, pero estaba demasiado presionada. Cuando se lo logré aflojar (la cinta en el cuello), ella habló, le pregunté qué pasó y me dijo que ‘me violó, me violó y me iba a matar’”.

Según el testigo, la menor le relató que el líder religioso “fue el que la violó, la dejó amarrada, la dejó con llave y a unos metros de la casa estaba haciendo el hueco para enterrarla”. Cuando este hombre vio a la menor “estaba totalmente desnuda. Se alcanzó a tapar con una sábana, pero se le cayó y quedó desnuda”.

Contó también el relato de un vecino que vio al pastor dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos: “Él sintió cuando él llegó (el pastor) a las 6:00 de la mañana, pero puso música cristiana a todo volumen. O sea, mientras él estaba violando a la niña, escuchaba música cristiana”.

Pastor José Ramírez, señalado de abuso y secuestro de su hijastra - Noticias Caracol

José Ramírez intentó escapar

La captura del pastor José Ramírez se dio luego de que él se subiera a un vehículo e intentara escapar. La Fiscalía General de la Nación explicó que el sospechoso escapó en un vehículo, pero poco después perdió el control y terminó en una cuneta. Al ver la situación, descendió y se internó en una zona boscosa, donde fue interceptado por la comunidad, que lo retuvo y lo entregó a la Policía Nacional.

Enfurecida por el terrible hecho, la comunidad golpeó y le rasgó las ropas a Ramírez, quien fue entregado por la Policía a la Fiscalía General de la Nación, no sin antes ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario por las heridas que sufrió en medio de la golpiza que le propinó la comunidad. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron al señalado abusador lleno de sangre y semidesnudo mientras unidades de la Policía se lo llevaban detenido.

José Ramírez “estuvo hospitalizado en un centro médico de la ciudad de Pereira. No fue en ese momento en el que se presentó la captura. La Policía lo que hizo fue que le brindó una medida de protección a este presunto agresor y lo llevaron a instalaciones médicas de Santa Rosa y posteriormente fue trasladado a Pereira. Sufrió lesiones personales”, indicó el abogado.

Una fiscal de la Seccional Caldas le imputó los delitos de acceso carnal violento y secuestro, ambos agravados. El religioso no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador. Sin embargo, recibió medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Captura del pastor José Ramírez - Fiscalía

Aunque las autoridades tienen pruebas de que el religioso habría cavado un hueco para enterrar a la niña, la Fiscalía no le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa. Julián Andrés Martínez explicó que no se imputó este cargo debido a la falta de un registro médico que confirmara que la víctima estuvo en peligro de muerte, lo que impedía presentar dicha acusación.

“La normativa penal establece que el castigo penal a una persona que comete feminicidio o tentativa de feminicidio debe existir la certeza de que la víctima en cualquier momento pudo haber muerto. Pero el caso es que la menor no presentó heridas ni siquiera superficiales ni de gravedad. Sí aparecen las señales de que estuvo amarrada de manos y en el cuello, pero lo cierto es que no hubo evidencia que pueda determinar que el presunto agresor intentó acabar con la vida de la menor antes de ser recuperada”, indicó.

En cuanto a la niña abusada, el abogado señaló que “sigue bajo cuidado del ICBF, no es nada fácil la situación que se está presentando con ella, hay demasiadas afectaciones, más que físicas, emocionales y psicológicas. Claramente, no solo afectó a la menor sino a la madre, al hermano y a toda la familia. La comunidad también está conmovida por esa situación y están muy airados con lo que se presentó”.

Sobre las imágenes en donde se ve al pastor persiguiendo a la víctima, el defensor explicó que ese material “pertenece al momento en el que, después de cometido el delito, la menor sale huyendo por su vida y para cesar los vejámenes a los que este presunto agresor la tenía sometida. Son videos y fotos que son muy dicientes. Estos mismos videos forjan como medidas probatorias en este proceso”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias