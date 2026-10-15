Así fue la emotiva salida de Lucas Murillo del hospital tras recibir el alta médica por su cirugía

Lucas Murillo tiene apenas 7 años y ya es un ejemplo de fortaleza para toda Colombia, luego de que su recuperación tras ser sometido a una compleja cirugía a corazón abierto avanzara de manera positiva y haya recibido el alta médica el pasado 14 de octubre. El niño que se hizo viral por pedirle ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para recibir la atención médica prioritaria que necesitaba, salió del centro médico en medio de una calle de honor hecha por los profesionales de salud que lo atendieron.



El menor de edad, luciendo un disfraz de bombero, salió de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) en Floridablanca, Santander, donde estuvo internado tras su cirugía, acompañado de sus padres y respirando por sí mismo, sin ayuda de asistencia de oxígeno. Desde Bucaramanga, la familia Murillo García habló con Noticias Caracol para revelar cómo han sido las primeras horas de Lucas fuera del centro médico en el que estuvo mes y medio.



¿Cómo se encuentra hoy Lucas Murillo?

La buena noticia que alegra a todos los colombianos es que la cirugía del niño de 7 años fue todo un éxito. "Yo me siento muy contento, muy feliz, porque ya salí de la Fundación Cardiovascular y ya estoy acá en el hotel", exclamó el menor de edad ante las cámaras con una gran sonrisa y agregó que "soy un niño muy inteligente y muy valiente".

Lucas Murillo también indicó que aunque está muy feliz por haber sido dado de alta porque su recuperación avanza satisfactoriamente y ahora está disfrutando junto a sus padres en un hotel de la ciudad, su más grande deseo ahora es regresar a su casa en Cúcuta, de la cual salió el pasado 31 de agosto en un avión medicalizado rumbo a Bucaramanga, donde una semana después le realizaron la cirugía que necesitaba para tratar su cardiopatía congénita severa.

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"[Quiero] abrazar a mis hermanos, darles besos, jugar con ellos", declaró Lucas Murillo, aunque también aseguró que cumplirá con las recomendaciones de los médicos para seguir con su recuperación. "Pero no muy brusco, porque me dijo la doctora que no puedo jugar brusco", detalló.



Por su parte, Andrea García, mamá de Lucas, detalló que para el regreso a Cúcuta todavía tendrán que esperar unos días, pues aunque su hijo fue dado de alta, tiene que asistir a algunos controles para monitorear que su recuperación siga siendo favorable. "Él tiene controles esta semana que viene, le van a hacer examen de sangre para mirar cuál es la coagulación y lo verán nuevamente cardiología y el cirujano".



Efectivamente, el comunicado del centro médico en el que permaneció Lucas Murillo tras su cirugía señaló que, aunque el menor sería dado de alta por su avanzada recuperación, tenía que seguir llevando a cabo unos importantes controles para el seguimiento médico de su estado de salud. Detallaron que el menor deberá continuar con tratamiento anticoagulante formulado por los especialistas, además de cumplir con sesiones de rehabilitación y controles ambulatorios a cargo de los equipos de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica.

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El balance presentado por los profesionales de salud es positivo tras la intervención realizada para tratar su cardiopatía congénita. Por ahora, el menor continuará en Bucaramanga para su recuperación fuera del hospital, acompañado por su familia y bajo supervisión médica especializada.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co