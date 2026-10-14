Lucas Murillo, el “niño milagro”, recibió alta médica tras cirugía de corazón en Santander

Después de más de un mes de hospitalización y de enfrentar una compleja condición cardíaca de nacimiento, Lucas Murillo, un niño de 7 años conocido en su comunidad como el “niño milagro”, recibió el alta médica y continuará su proceso de recuperación junto a su familia. La noticia fue confirmada mediante un comunicado del Hospital Internacional de Colombia, donde estaba internado el pequeño, emitido este 14 de octubre, en el que se informó que el menor logró una evolución favorable luego de ser sometido a una cirugía conocida como fontan extracardíaco fenestrado, procedimiento realizado como parte del tratamiento para su cardiopatía congénita.



Según la información, Lucas permaneció hospitalizado durante 45 días, tiempo en el que recibió atención especializada, rehabilitación y seguimiento médico permanente. Durante ese periodo, los profesionales de salud monitorearon la evolución del menor tras la intervención quirúrgica, considerada una de las etapas más importantes dentro del manejo de pacientes pediátricos con determinadas malformaciones cardíacas.



Un proceso médico que se extendió por más de un mes

De acuerdo con el comunicado, la recuperación de Lucas avanzó de manera favorable durante las semanas posteriores a la cirugía. Los equipos médicos realizaron controles constantes para evaluar la adaptación de su organismo después del procedimiento y verificar la respuesta al tratamiento establecido.

El hospital informó que actualmente el niño tolera la alimentación por vía oral y ha logrado reducir significativamente el requerimiento de oxígeno suplementario. De hecho, la indicación médica es que continúe utilizándolo únicamente durante las horas de sueño mientras avanza el proceso de recuperación desde su hogar. La salida del centro asistencial representa un paso importante dentro de su tratamiento, aunque el seguimiento médico continuará durante los próximos meses mediante consultas y controles especializados.

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Pese a haber recibido el alta, el proceso de recuperación de Lucas aún no concluye. El centro hospitalario indica que el niño deberá continuar con tratamiento anticoagulante formulado por los especialistas, además de cumplir con sesiones de rehabilitación y controles ambulatorios a cargo de los equipos de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica.



Estos seguimientos médicos buscan verificar que la evolución continúe siendo favorable y detectar de manera temprana cualquier complicación asociada a su condición cardíaca. El caso de Lucas había despertado atención en distintos sectores debido a la complejidad de su diagnóstico y a los desafíos que afrontó para llegar al procedimiento quirúrgico. Durante los últimos meses, familiares, conocidos y miembros de su comunidad siguieron de cerca la evolución del menor, compartiendo mensajes de apoyo y esperanza mientras permanecía bajo observación médica. Las imágenes conocidas tras su salida muestran al niño acompañado por sus familiares y personal de salud, en medio de una despedida simbólica luego de varias semanas de tratamiento. Aunque la atención ahora se centra en su recuperación en casa, la familia deberá mantener las recomendaciones entregadas por los especialistas para garantizar que el proceso continúe desarrollándose sin contratiempos.



Lucas Murillo salió del hospital tras exitosa recuperación de cirugía cardíaca - Hospital Internacional de Colombia

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La entrega del alta médica marca el inicio de una nueva etapa para Lucas, quien podrá regresar a su entorno familiar después de permanecer cerca de mes y medio bajo cuidados hospitalarios. Si bien todavía deberá asistir a controles periódicos y seguir estrictamente las indicaciones médicas, el balance presentado por los profesionales de salud es positivo tras la intervención realizada para tratar su cardiopatía congénita. Por ahora, el menor continuará su recuperación fuera del hospital, acompañado por su familia y bajo supervisión médica especializada, en una historia que ha sido seguida con expectativa por quienes conocieron su caso y celebran ahora un avance significativo en su estado de salud.

ÁNGELA URREA PARRA

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