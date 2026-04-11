Así funcionará el pico y placa en Medellín en la semana del 13 al 17 de abril

La movilidad en el Valle de Aburrá continúa bajo la estricta lupa de las autoridades ambientales y de tránsito. Para la tercera semana de abril de 2026, el esquema de Pico y Placa en Medellín se mantiene como la principal herramienta para mitigar la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en los 10 municipios de la subregión.

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Si usted planea circular por la "Ciudad de la Eterna Primavera" durante estos días, es fundamental que revise la rotación vigente, ya que el descuido puede costarle más de lo que imagina. A continuación, presentamos el desglose completo de la medida para la semana del 13 al 19 de abril.



Calendario de Rotación: Del 13 al 17 de abril

La restricción opera de lunes a viernes, en jornada continua de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Para los vehículos particulares, el dígito se rige por el último número de la placa, mientras que para las motos (de 2 y 4 tiempos) aplica para el primer dígito.

Día Fecha Dígitos Restringidos Lunes 13 de abril 1 y 7 Martes 14 de abril 0 y 3 Miércoles 15 de abril 4 y 6 Jueves 16 de abril 5 y 9 Viernes 17 de abril 2 y 8 Sábado/Domingo 18 y 19 de abril No aplica (Libre circulación)

Nota: Los fines de semana y días festivos no rige la medida para vehículos particulares ni motocicletas en Medellín y el área metropolitana.



Vías Exentas: ¿Por dónde se puede transitar?

Aunque la mayoría de la ciudad está cobijada por la medida, existen corredores estratégicos definidos por la Secretaría de Movilidad como "vías de conexión regional" donde se permite la circulación de vehículos con placa restringida:



Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela.

Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela. Avenida Las Palmas y su enlace con la vía al Oriente.

y su enlace con la vía al Oriente. Vía a Occidente: Conexión hacia el Túnel de Occidente por la quebrada La Iguaná.

Conexión hacia el Túnel de Occidente por la quebrada La Iguaná. Vía a Santa Elena: Enlaces específicos de conexión rural.

Enlaces específicos de conexión rural. Corregimientos: La restricción no aplica en las zonas rurales de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Santa Elena, San Antonio de Prado y Altavista.

Advertencia: En jurisdicción de municipios vecinos como Itagüí y Bello, algunas vías que antes eran exentas pueden tener regulaciones autónomas. Se recomienda transitar con precaución en los límites municipales.



Excepciones: Quiénes están libres de la medida

En línea con las políticas de sostenibilidad de 2026, el decreto actual beneficia a quienes apuestan por tecnologías limpias:



Vehículos Eléctricos e Híbridos: No tienen restricción de Pico y Placa. Es vital que el vehículo esté registrado en el RUNT bajo estas categorías. Gas Natural Vehicular (GNV): Vehículos convertidos que cuenten con certificación vigente. Servicios de Emergencia y Salud: Ambulancias, transporte de personal médico debidamente identificado y vehículos de atención de servicios públicos. Transporte de Carga: Sujeto a normativas específicas de pesaje y horarios especiales de cargue y descargue, pero exentos del Pico y Placa convencional.

Sanciones por incumplir con la medida

Desde el pasado 9 de febrero de 2026 terminó el periodo pedagógico, por lo que cualquier infracción captada por las cámaras de fotodetección o agentes de tránsito será sancionada de inmediato.

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Multa económica: El incumplimiento genera una sanción de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV) . Para este 2026, el valor aproximado del comparendo es de $875.500 pesos .

El incumplimiento genera una sanción de . Para este 2026, el valor aproximado del comparendo es de . Inmovilización: Además de la multa, las autoridades están facultadas para trasladar su vehículo a los patios, lo que suma costos adicionales por concepto de grúa y parqueadero diario.

Si su vehículo tiene restricción un día de esta semana, la mejor opción es utilizar el sistema Metro de Medellín, que integra trenes, cables, tranvía y buses (Metroplús). El uso de aplicaciones de transporte compartido también es una alternativa, siempre verificando que el vehículo que lo recoja no tenga restricción ese día.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.