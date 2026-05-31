Video revela nuevos detalles del caso del joven que murió en El Peñol-Guatapé: “No sabe nadar”

Tras más de cinco días de incertidumbre, las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron el hallazgo sin vida de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que había desaparecido en aguas del embalse de El Peñón-Guatapé. El hallazgo se produjo luego de una intensa labor de rescate que se extendió por 120 horas, involucrando a unidades especializadas en rescate acuático. Lo que comenzó como un reporte de desaparición durante una jornada de esparcimiento, ha tomado un rumbo distinto tras conocer un video que podría dar giro en la investigación.

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El hallazgo tras la intensa búsqueda

La búsqueda de Alexander Avendaño, oriundo de Medellín, requirió un amplio despliegue de expertos y autoridades debido a las complejas condiciones topográficas de la zona. En el operativo participaron 14 buzos especializados y unidades del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, que enfrentaron el desafío de rastrear áreas del embalse con profundidades de entre 40 y 50 metros.



El cuerpo fue localizado finalmente gracias a la persistencia de los organismos de socorro y al apoyo de ciudadanos que permanecieron en la zona colaborando con las labores de búsqueda. Según los reportes oficiales, el joven se encontraba en el municipio participando en una celebración a bordo de una embarcación cuando ocurrió el incidente que provocó su caída al agua.



Video sería clave en la investigación

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El caso podría dar un giro debido a la difusión de un video que captó los instantes antes a que el joven terminara sumergido en el embalse. En la grabación, se observa que Alexander Avendaño se encontraba en medio de una discusión con varias personas que también estaban presentes en la embarcación.

Asimismo, en el material audiovisual se escucha a algunos de los presentes incitando a que el joven fuera lanzado al agua, mientras que otros incluso pedían que lo ahogaran. Además de evidenciarse estas agresiones verbales, las imágenes muestran que al joven le habían quitado parte de su vestimenta antes de que ocurriera el desenlace fatal.

#LOÚLTIMO | Hallaron el cuerpo sin vida del joven que se encontraba desaparecido tras haber caído al embalse de Guatapé hace varios días. Esto se sabe



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“No sabe nada”: se escucha en la grabación

El video también evidencia, según los gritos de los presentes, que el joven no sabía nadar y que, al momento de los hechos, no llevaba puesto un chaleco salvavidas, un elemento de seguridad obligatorio para toda persona que se encuentre a bordo de una embarcación en el embalse. Sin embargo, pese a la emergencia, nadie habría intervenido para auxiliarlo y, por el contrario, la embarcación continuó su recorrido mientras el joven permanecía en el agua.

Estas circunstancias constituyen elementos clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades para determinar si existen o no responsabilidades legales por parte de las personas que acompañaban al joven al momento del incidente.

Henry Berrío, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, brindó detalles sobre la culminación de las labores de recuperación del cuerpo y el proceso seguido tras el hallazgo. El oficial destacó el apoyo constante de los allegados del joven durante los días que duró el operativo de rastreo.

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"En la noche anterior logramos la recuperación del cuerpo sin vida del joven que nos encontrábamos buscando desde el día domingo. Perdió la vida en aguas del embalse El Peñol-Guatapé. Gracias al apoyo de la familia y personal de la comunidad que se quedó anoche en el lugar, avistaron el cuerpo, nos dieron aviso y de inmediato acudimos al lugar para realizar la recuperación para su entrega a las autoridades competentes. Agradecemos a los cuerpos de bomberos, entidades y personas que nos apoyaron durante las 120 horas de búsqueda”, manifestó.

Aunque aún se desconocen las causas que originaron la riña, serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos que rodearon la muerte del joven en el embalse de Guatapé.