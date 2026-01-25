Así funcionará el pico y placa en Villavicencio en la semana del 26 al 30 de enero: revise su placa

La Alcaldía de Villavicencio confirmó el inicio del pico y placa para vehículos particulares en la ciudad, que empezará a regir oficialmente desde el lunes 26 de enero y se mantendrá hasta el 22 de diciembre de 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 015 y aplica dentro del mismo polígono que se utilizó durante 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Secretaría de Movilidad explicó que, antes del inicio formal, se realizó una fase pedagógica entre el 21 y el 25 de enero. En esos días no se impusieron sanciones, con el objetivo de que los conductores se adapten a la medida y revisen si su vehículo estará restringido; una vez pasado este plazo, las multas comienzan a aplicar con normalidad. La restricción se aplica de lunes a viernes, en dos franjas horarias:



6:30 a.m. a 9:30 a.m.

5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Durante esos horarios, los vehículos particulares cuyo último dígito de placa coincida con el día de la semana no podrán circular dentro del polígono delimitado en el mapa oficial.



Nueva rotación del pico y placa en Villavicencio 2026

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

La medida opera dentro del mismo polígono del año anterior, es decir, el área delimitada por el mapa oficial que circuló en 2025. Dentro de ese perímetro, la circulación de vehículos particulares será limitada en los horarios establecidos. Sin embargo, los automóviles que tengan pico y placa sí pueden transitar por las vías que delimitan el polígono, siempre y cuando no ingresen al área restringida.



Días especiales con restricción obligatoria en Villavicencio

La Secretaría de Movilidad también anunció que habrá dos jornadas en 2026 en las que se aplicará el pico y placa de manera obligatoria para vehículos particulares:



3 de junio: por el Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

por el Día de la Bicicleta y la Actividad Física. 31 de octubre: por el Día de los Niños.

En estas fechas, los taxis podrán circular sin restricción de manera excepcional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co