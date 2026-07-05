Así funcionará la medida del pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 6 al 12 de julio

Los conductores en Bucaramanga deberán tener en cuenta que a partir del lunes 6 de julio de 2026 entrará en vigencia una nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares. Este cambio corresponde al calendario obligatorio para el tercer trimestre del año y regirá durante los meses de julio, agosto y septiembre.

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La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que la modificación cumple con la programación anual establecida. En esta oportunidad, la actualización de los dígitos comenzará a aplicarse desde este lunes.

Las autoridades recuerdan que la medida busca mejorar la movilidad en la ciudad, por lo que es necesario conocer los nuevos días de restricción para evitar sanciones.



Nueva rotación para los días hábiles

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, la restricción para los vehículos particulares quedará distribuida de la siguiente manera de lunes a viernes:



Lunes 6 de julio: restricción para vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

restricción para vehículos con placas terminadas en . Martes 7 de julio: no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 9 y 0 .

no podrán circular los automotores con placas finalizadas en . Miércoles 8 de julio: la medida aplicará para las placas terminadas en 1 y 2 .

la medida aplicará para las placas terminadas en . Jueves 9 de julio: tendrán restricción los vehículos con placas finalizadas en 3 y 4 .

tendrán restricción los vehículos con placas finalizadas en . Viernes 10 de julio: el pico y placa regirá para las placas terminadas en 5 y 6.

Recuerde que el horario de la restricción se mantiene de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en jornada continua.

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Así funcionará el sábado 11 de julio

La programación para los fines de semana también cambia con la nueva rotación trimestral.

Para el sábado 11 de julio, el pico y placa aplicará de la siguiente manera:



Horario: entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde .

entre las . Placas restringidas: vehículos particulares que terminen en los dígitos 3 y 4.

La entidad precisó que durante el resto del trimestre la rotación de los sábados continuará de manera sucesiva, siguiendo el orden establecido por el calendario oficial.

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Las autoridades de tránsito explicaron que esta modificación corresponde al cronograma habitual y no representa un cambio imprevisto o extraordinario.

La actualización de los dígitos busca dar continuidad al sistema de rotación para este año 2026, manteniendo la misma dinámica que se aplica al inicio de cada trimestre para equilibrar los días de restricción entre los usuarios.

Multas y sanciones para infractores

Quienes incumplan la restricción del pico y placa se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, los agentes de tránsito están facultados para ordenar la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales de grúa y parqueadero. La recomendación principal es dejar el carro en casa el día que le corresponda la medida.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co