Pico y placa en Villavicencio para la semana del 6 al 12 de julio de 2026: así regirá la medida

Los conductores de vehículos particulares en Villavicencio deberán tener presente la programación del pico y placa correspondiente a la semana del 6 al 12 de julio de 2026. La medida, establecida por la administración municipal, continúa vigente durante el año y regula la circulación de automotores dentro de la zona de restricción definida.



Este esquema, que estará vigente hasta el 22 de diciembre de 2026, mantiene los mismos horarios y límites establecidos desde el año anterior para el tránsito de carros particulares de lunes a viernes.

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Las autoridades de tránsito recuerdan que el cumplimiento de esta norma ayuda a mejorar el flujo vehicular en los horarios de mayor congestión en la capital del Meta.

Así funcionará el pico y placa durante la semana

La programación para la semana del 6 al 12 de julio será la siguiente para vehículos particulares:



Lunes 6 de julio: tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en . Martes 7 de julio: no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 7 y 8 .

no podrán circular los automotores con placas finalizadas en . Miércoles 8 de julio: la medida aplicará para las placas terminadas en 9 y 0 .

la medida aplicará para las placas terminadas en . Jueves 9 de julio: la restricción será para los vehículos con placas finalizadas en 1 y 2 .

la restricción será para los vehículos con placas finalizadas en . Viernes 10 de julio: no podrán circular los automotores con placas terminadas en 3 y 4.

Para los carros particulares, el pico y placa opera en dos franjas horarias de lunes a viernes: entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, y posteriormente desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche. Durante el sábado 11 y el domingo 12 de julio no aplica esta medida.



La medida aplica dentro del polígono establecido

La Alcaldía de Villavicencio recordó que la restricción rige exclusivamente dentro del polígono de restricción definido por el decreto local.



Sin embargo, usted debe saber que los vehículos que tengan restricción sí podrán transitar libremente por las vías que delimitan dicho polígono, siempre y cuando no crucen hacia la zona interna donde aplica la prohibición.

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Restricción vigente para taxis

La normativa de movilidad también contempla un esquema de pico y placa para el servicio público individual tipo taxi.

En este caso, la restricción opera de lunes a domingo entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la medianoche, rotando de acuerdo con el último dígito de la placa nacional. La norma permite que los taxis circulen el día de su restricción únicamente en horarios específicos para realizar labores de mantenimiento, siempre y cuando no lleven pasajeros y porten un aviso visible que diga "Fuera de servicio" en los vidrios delantero y trasero.

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Multas y sanciones por incumplir la medida

La Secretaría de Movilidad recordó que los conductores que no respeten el pico y placa se exponen a una orden de comparendo por la infracción C14.

La sanción económica equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y conlleva la inmovilización del vehículo en los patios autorizados. Por esta razón, la recomendación de las autoridades es verificar con anticipación el último número de su placa y planear sus rutas antes de salir de casa.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co