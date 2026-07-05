Así regirá el pico y placa en Medellín y todo el Valle de Aburrá del 6 al 12 de julio de 2026

Los conductores de carros particulares, motocicletas y taxis en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá deberán tener en cuenta cómo funcionará el pico y placa durante la semana del lunes 6 al domingo 12 de julio de 2026, de acuerdo con la rotación que comenzó a regir desde el pasado 2 de febrero y que estará vigente hasta el 31 de julio de 2026.

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La medida aplica en Medellín y en los otros nueve municipios del área metropolitana. Para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos, la restricción opera de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.. En el caso de los taxis, el horario va de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Sin embargo, hay vías que serán exoneradas de la restricción.

Pico y placa para carros y motos del 6 al 10 de julio

Para los vehículos particulares, la restricción se aplica según el último número de la placa. En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, rige con el primer número de la placa.



Así será la rotación entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio de 2026:



Lunes 6 de julio: placas terminadas en 1 y 7

placas terminadas en Martes 7 de julio: placas terminadas en 0 y 3

placas terminadas en Miércoles 8 de julio: placas terminadas en 4 y 6

placas terminadas en Jueves 9 de julio: placas terminadas en 5 y 9

placas terminadas en Viernes 10 de julio: placas terminadas en 2 y 8

La medida no aplica los fines de semana, por lo que el sábado 11 y el domingo 12 de julio no habrá restricción para carros particulares ni motos.

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Así funcionará el pico y placa para taxis en Medellín esa semana

Para los taxis, la restricción se define por el último número de la placa y cambia según un calendario semestral.

Durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026, el pico y placa para taxis quedará así:

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Lunes 6 de julio: placas terminadas en 8

placas terminadas en Martes 7 de julio: placas terminadas en 3

placas terminadas en Miércoles 8 de julio: placas terminadas en 5

placas terminadas en Jueves 9 de julio: placas terminadas en 6

placas terminadas en Viernes 10 de julio: placas terminadas en 9

placas terminadas en Sábado 11 de julio: placas terminadas en 0

placas terminadas en Domingo 12 de julio: no aplica

Estas son las vías exentas del pico y placa en Medellín

La Alcaldía de Medellín recordó que la medida mantiene varias vías exentas, en las que sí se podrá circular pese a la restricción. Entre ellas están:

la avenida Regional

la Autopista Sur , en jurisdicción de Medellín

, en jurisdicción de Medellín la vía Las Palmas

la vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño

la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas

entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur

entre el eje vial del río y la Terminal del Sur los corregimientos

Los corredores habilitados para llegar a la Terminal del Norte

Además, para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, continúan exentos algunos corredores específicos.

Para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur, el paso habilitado es por la carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88.

En el caso de quienes se movilizan desde el sur por la avenida Regional, deben tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente y entrar a la Terminal por la carrera 64C.

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También están exentas:

la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte

entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte la carrera 64C en sentido sur-norte, en su costado oriental, entre la calle 78 y la calle 88

en sentido sur-norte, en su costado oriental, entre la calle 78 y la calle 88 la calle 88 entre las carreras 64C y 64A

Hasta cuándo estará vigente esta rotación

La rotación actual del pico y placa para particulares, motos y taxis en Medellín empezó el lunes 2 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 en los municipios del Valle de Aburrá.

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Por eso, los conductores que vayan a movilizarse durante la semana del 6 al 12 de julio deberán revisar con anticipación el número de su placa y programar sus desplazamientos para evitar sanciones.

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