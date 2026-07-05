Alias Zarco Aldinever habría sido asesinado, señala comisionado para la paz, Otty Patiño

El comisionado para la paz, Otty Patiño, señaló que “Zarco Aldinever”, jefe de la Segunda Marquetalia, habría sido asesinado por un cabecilla del Eln. Así lo señaló el alto funcionario en entrevista con Noticias Caracol, pero dio un par de precisiones, pues la noticia no ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa ni ninguna entidad gubernamental. Cabe recordar que el nombre del Zarco Aldinever no solo suena por ser parte de una estructura ilegal, sino porque es señalado de ser quien ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.



El asesinato, según el comisionado, habría sido perpetrado por alias Pablito Arauca, quien figura como el jefe del Frente de Guerra Oriental del Eln. En diálogo con este medio, Patiño dijo que el cuerpo del cabecilla de la Segunda Marquetalia habría sido arrojado al río Cauca, zona de injerencia de la guerrilla. De momento no se sabe realmente dónde está su cuerpo.

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La noticia se da tan solo una semana después de que alias Marlon reapareciera en un video, un cabecilla de las disidencias que el Gobierno nacional había dado por muerto a vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Sin embargo, tampoco hay certeza de su fallecimiento hasta que se recoja y se identifique plenamente su cuerpo.

Esta es la segunda vez que se asegura que alias Zarco Aldinever, quien realmente se llama José Manuel Sierra Sabogal, es dado por muerto. En agosto de 2025, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez dijo que el cabecilla de la disidencia había fallecido. Su deceso fue anunciado primero por el grupo armado mismo, después de una emboscada con explosivos por parte del Eln que tuvo lugar en la frontera entre Colombia y Venezuela.



"Pudimos confirmar que, efectivamente, sí se trató del asesinato, por parte del Eln, al 'Zarco Aldinever' (...) ¿Las razones? las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico. Al parecer, entre ellos mismos se robaron un cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles", dijo en ese entonces el ministro en una rueda de prensa. Entre los delitos que enfrenta este hombre se encuentran cargos por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión.



Sierra Sabogal primero hizo parte de las Farc, donde ingresó a sus 14 años (según la información de la Fundación Pares). Fue ascendido después de la muerte del “Mono Jojoy” en 2010. Se dice que uno de los golpes más duros que dio desde la extinta guerrilla fue cuando causó la muerte de 40 soldados en 1999. Además, está vinculado con la desaparición del funcionario de la Fiscalía James Silva Duque, ocurrida en el año 2000.

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María Paula Rodríguez Rozo

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