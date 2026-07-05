Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026

Los conductores de Ibagué deberán tener en cuenta cómo funcionará el pico y placa durante la semana del lunes 6 al domingo 12 de julio de 2026, luego de que entrara en vigor la nueva rotación para el segundo semestre del año, que regirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.



La medida establece restricciones de movilidad para vehículos particulares de lunes a viernes, con horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, según el último dígito de la placa. Sin embargo, la Alcaldía mantuvo el beneficio de la hora valle para los carros matriculados en Ibagué, una excepción clave para los conductores de la ciudad.

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Además, la administración local dispuso una etapa pedagógica entre el 1 y el 7 de julio, por lo que durante esos primeros días no se impondrán sanciones económicas. A partir del miércoles 8 de julio comenzarán los comparendos y también la inmovilización del vehículo para quienes incumplan la restricción.

Pico y placa en Ibagué del 6 al 10 de julio de 2026

De acuerdo con la rotación definida para el segundo semestre de 2026, así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 6 al 10 de julio:



Lunes 6 de julio: placas terminadas en 6 y 7

placas terminadas en Martes 7 de julio: placas terminadas en 8 y 9

placas terminadas en Miércoles 8 de julio: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en Jueves 9 de julio: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en Viernes 10 de julio: placas terminadas en 4 y 5

Como es habitual, la restricción aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y no rige durante el fin de semana, por lo que el sábado 11 y el domingo 12 de julio no habrá pico y placa para vehículos particulares en la ciudad.



Ojo: del 6 al 7 de julio la medida sigue en etapa pedagógica

Un punto importante para esa semana es que el nuevo pico y placa en Ibagué arrancó con una fase pedagógica entre el 1 y el 7 de julio. Eso significa que los conductores que incumplan la medida entre el lunes 6 y el martes 7 de julio recibirán pedagogía, pero todavía no serán objeto de sanción económica ni de inmovilización.

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La situación cambia desde el miércoles 8 de julio, cuando comenzará la aplicación plena de la medida. Desde esa fecha, los conductores que circulen en horarios restringidos con placas cobijadas por el pico y placa se exponen a comparendo e inmovilización del vehículo.

La hora valle se mantiene para vehículos matriculados en Ibagué

Aunque el horario general del pico y placa va de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, la Alcaldía mantuvo el beneficio de la hora valle para los vehículos matriculados en Ibagué.

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Esto significa que los carros registrados en la ciudad sí podrán movilizarse, aun cuando tengan restricción, en dos franjas específicas del día:

de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

En la práctica, esta excepción permite que los propietarios de vehículos con matrícula de Ibagué tengan una ventana de circulación en medio de la jornada, pese a la restricción correspondiente a su placa.

Hasta cuándo irá esta rotación del pico y placa en Ibagué

La nueva rotación del pico y placa en Ibagué para el segundo semestre de 2026 comenzó el 1 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Por eso, durante la semana del 6 al 12 de julio los conductores deberán revisar con cuidado el último número de su placa, especialmente porque en esos días coincide el final de la etapa pedagógica y el arranque de las sanciones formales.

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