La artimaña que estaría usando ‘Chalá’, vinculado en crimen de Mateo Pérez, para evadir autoridades

A casi un mes desde que el periodista Mateo Pérez fue hallado muerto en zona rural de Briceño (Antioquia), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, volvió a referirse este martes al presunto responsable del crimen. Se trata de alias Chalá, un disidente de las Farc del frente 36 por quien se ofrece una recompensa de 500 millones de pesos.

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"Es un criminal, es un torturador (...) La estructura criminal 36 es una amenaza y por ello no cesaremos hasta neutralizarla, y en el caso de 'Chalá' no pararemos hasta llevarlo hasta la justicia", dijo el ministro en rueda de prensa. El funcionario también recordó la recompensa que existe por alias Primo Gay, el jefe de este grupo criminal, la cual asciende a 640 millones de pesos.

El pasado 23 de mayo, el ministro Sánchez informó que alias Chalá y alias Macho Viejo, otro de los integrantes de esta estructura criminal, resultaron heridos tras un operativo en Briceño, Antioquia. "Estos dos peligrosos delincuentes heridos en la operación militar habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia buscando atención médica, con apoyo de colaboradores de esta organización de la muerte", detalló.



La estrategia que estaría usando 'Chalá' para evadir autoridades

Este martes, Sánchez hizo énfasis en que alias Chalá, identificado como Víctor Chalá o Jhon Édison Chalá Torrejano, "está vivo" y que, como estrategia, estaría "intentado protegerse con desinformación diciendo que está muerto". Cabe resaltar que las autoridades lo han declarado como objetivo de "alto valor" tras la muerte del periodista Mateo Pérez, pues existen pruebas que lo relacionan con la motocicleta de la víctima.



"No vamos a detenernos hasta recuperar plenamente la tranquilidad y la seguridad de esta región. Ningún criminal estará por encima de la vida, la libertad y la paz de los colombianos. Reconocemos el valor y compromiso de nuestros militares y policías, que arriesgan su vida para proteger a las familias colombianas”, recalcó el ministro.Para denunciar a estos criminales puede comunicarse con las líneas 314 358 7212, 107 o 157,147 o 165 del Gaula, y reclutamiento infantil 141.



Lo que se sabe de asesinato de periodista Mateo Pérez

Mateo Pérez, de 25 años, vivía en el municipio de Yarumal (Antioquia), donde tenía un medio local llamado El Confidente de Yarumal. Al parecer, había viajado hasta Briceño para documentar la situación que se vive allí por cuenta de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, especialmente, el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc. Se cree que intentaba conseguir una entrevista con un cabecilla de estas organizaciones.



Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, señaló que Mateo arribó hacia las 3 de la tarde del 4 de mayo. Entrevistó a varias autoridades, entre ellos personal del Ejército y de la Policía, “averiguando sobre el tema de la moto bomba, sobre el enfrentamiento que se había presentado” días antes. Aseguró que al joven periodista le advirtieron sobre los riesgos de permanecer en la zona y que tanto autoridades como residentes le recomendaron regresar, pero “él hizo caso omiso".

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Jorge Rueda, primo de Mateo, relató en su momento que la comunidad le informó a la familia que su familiar fue “interceptado por hombres armados en la vía rural de Briceño, lo hicieron bajar de la moto, le pidieron que los acompañara hasta un lugar cercano de la vereda donde había gente y algunas personas pudieron evidenciar cómo Mateo fue maltratado. Se identificó como periodista varias veces, hicieron caso omiso”.

Su cuerpo fue hallado en inmediaciones de las veredas El Hoyo y El Palmichal. "No le tenía miedo a nada Mateo. Él era un hombre arriesgado. Decía que lo único que le daba miedo era que le que le diera miedo", aseguró su padre, Carlos Pérez, para Noticias Caracol.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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