Así regirá el pico y placa en Ibagué durante la semana del 20 al 24 de abril

Ibagué, la 'Capital Musical', continúa ajustando sus engranajes de movilidad bajo el Decreto 0768, el cual define la hoja de ruta para el tráfico vehicular durante este primer semestre de 2026. Con el crecimiento constante del parque automotor y las obras de infraestructura en puntos neurálgicos, el pico y placa se ha convertido en una herramienta indispensable, no solo para descongestionar las vías, sino para garantizar que la ciudad no colapse en sus horas de mayor demanda.

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Para los conductores en Ibagué es fundamental tener clara la rotación de esta semana (del 20 al 26 de abril), ya que las autoridades han intensificado los controles mediante cámaras de seguridad y patrullajes de la Secretaría de Movilidad.



Rotación de pico y placa para vehículos particulares y taxis en Ibagué

Para los vehículos particulares, la restricción rige de lunes a viernes en un horario continuo de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Tome nota de los dígitos que no podrán circular según el último número de su placa:



Lunes 20 de abril: 8 y 9

8 y 9 Martes 21 de abril: 0 y 1

0 y 1 Miércoles 22 de abril: 2 y 3

2 y 3 Jueves 23 de abril: 4 y 5

4 y 5 Viernes 24 de abril: 6 y 7

Tenga en cuenta que los fines de semana (sábado y domingo) la medida se levanta totalmente para los particulares, permitiendo el flujo de turistas y el comercio local.

Por otro lado, la medida para los taxistas rige desde las 6:00 a. m. y hasta las 8:00 p. m. todos los días, cada día para un número de placa distinto:



Lunes 20 de abril: 5

5 Martes 21 de abril: 6

6 Miércoles 22 de abril: 7

7 Jueves 23 de abril: 8

8 Viernes 24 de abril: 9

9 Sábado 25 de abril: 0

0 Domingo 26 de abril: 1

Así funciona la 'hora valle' en Ibagué

Uno de los pilares del esquema actual en Ibagué es el incentivo a los propietarios que tienen sus vehículos matriculados localmente. Si su carro tiene placa de Ibagué, puede circular libremente durante las 'Horas Valle', incluso si es su día de restricción.



Las franjas de libre circulación para placas de Ibagué son:



Mañana: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Tarde: De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Si su placa es de Bogotá, Neiva, Armenia o cualquier otro municipio, usted no goza de este beneficio y debe cumplir la restricción de forma ininterrumpida de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.



Excepciones vigentes para el pico y placa en Ibagué

Para fomentar la movilidad sostenible y asegurar la prestación de servicios básicos, el decreto contempla varias excepciones. Están exentos de la medida:



Vehículos Eléctricos e Híbridos: No tienen ninguna restricción (deben estar registrados en el RUNT como tales).

No tienen ninguna restricción (deben estar registrados en el RUNT como tales). Transporte de personas con discapacidad: Debidamente carnetizados y con el vehículo adaptado o identificado.

Debidamente carnetizados y con el vehículo adaptado o identificado. Vehículos de emergencia y servicios públicos: Ambulancias, bomberos, y cuadrillas de servicios domiciliarios (agua, luz, gas).

Ambulancias, bomberos, y cuadrillas de servicios domiciliarios (agua, luz, gas). Motocicletas: A diferencia de otras capitales, en Ibagué las motos siguen sin tener Pico y Placa generalizado, aunque deben respetar las normas de tránsito habituales.

Sanciones por incumplir medida de pico y placa en Ibagué

El periodo pedagógico terminó hace tienpo, por lo que actualmente infringir el pico y placa (infracción C14) acarrea sanciones severas:



Multa Económica: Equivale a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). En 2026, esto representa un golpe contundente a las finanzas personales.

Equivale a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). En 2026, esto representa un golpe contundente a las finanzas personales. Inmovilización: El vehículo será trasladado a los patios oficiales. Tenga en cuenta que esto suma costos adicionales por el servicio de grúa y los días que el automotor permanezca en custodia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.