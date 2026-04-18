La Ciclovía se amplía en Bogotá: conozca los detalles del nuevo corredor en la avenida Boyacá

A partir de este domingo 19 de abril de 2026, la capital colombiana fortalecerá uno de sus programas institucionales más emblemáticos con la inauguración de un nuevo corredor recreativo en la localidad de Suba. Esta expansión, gestionada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, añade 3,22 kilómetros a la infraestructura existente, permitiendo que la red total de la Ciclovía alcance una extensión histórica de 141,46 kilómetros dedicados exclusivamente al tránsito de peatones, ciclistas y deportistas durante los días festivos y domingos.



Detalles y ubicación del nuevo recorrido en ciclovía

El nuevo tramo ha sido diseñado para mejorar la conectividad en el sector norte de Bogotá, integrando zonas que anteriormente no contaban con acceso directo a esta red.

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Según la información oficial, el corredor se divide en dos segmentos principales de flujo vial. El primero de ellos se localiza sobre la avenida Boyacá, cubriendo el espacio comprendido entre las calles 170 y 183. El segundo segmento se habilita sobre la calle 183, conectando la avenida Boyacá con la carrera 54D.

Esto tiene un impacto directo en la dinámica urbana de la localidad de Suba, ya que permite la integración de sectores residenciales, como el barrio San José de Bavaria, con los diversos puntos comerciales que caracterizan el extremo norte de la ciudad.



Programación oficial para la jornada de estreno

Para conmemorar la habilitación de estos nuevos kilómetros, se ha dispuesto una agenda especial de actividades que se desarrollará a lo largo de la mañana del domingo 19 de abril.



Uno de los eventos centrales será la trote-caminata, la cual tendrá como punto de encuentro la intersección de la avenida Boyacá con la calle 169C. Esta actividad está programada para iniciar a las 9:00 a. m., ofreciendo a los habitantes de Suba una alternativa de ejercicio grupal guiado.



De manera simultánea, en el sector de la avenida Boyacá situado entre las calles 169B y 170, se activarán las estaciones de los programas "Bogotá en Forma" y "Bogotá en Bici".

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Estos espacios de pedagogía y entrenamiento físico estarán disponibles para el público desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., proporcionando asesoría técnica y ejercicios dirigidos para los asistentes.



Servicios complementarios: bienestar animal y salud en Ciclovía

La expansión de la Ciclovía en el norte de Bogotá no se limita exclusivamente a la adecuación de vías para el tránsito de bicicletas.

El proyecto contempla una oferta integral de servicios que busca atender las diversas necesidades de la comunidad que asiste habitualmente a estos espacios.

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Dentro del nuevo corredor en Suba, se han habilitado puntos de promoción y prevención de salud, donde los ciudadanos pueden acceder a información y chequeos básicos.

Asimismo, en respuesta a la alta afluencia de ciudadanos que realizan sus recorridos en compañía de sus mascotas, se ha establecido un punto de bienestar animal, garantizando un entorno seguro y adecuado para los caninos que transitan por la avenida Boyacá.

La jornada también incluirá "ciclovía en patines". Esta actividad contará con instructores y zonas delimitadas para que los patinadores puedan practicar su técnica de manera segura, manteniendo los mismos horarios establecidos para el resto de la jornada recreativa.



Un proyecto de crecimiento en la Ciclovía

La incorporación de estos 3,22 kilómetros es parte de una estrategia a largo plazo para aumentar el alcance de los planes tradicionales de los domingos en la capital.

Con la llegada a la localidad de Suba, se incorpora a más barrios dentro del recorrido oficial, facilitando que sectores periféricos se sumen a la red recreativa sin necesidad de realizar grandes desplazamientos hacia el centro o el sur de la ciudad.

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La red de la Ciclovía, que ahora suma 141,46 kilómetros, se consolida como uno de los activos de espacio público más importantes para el Distrito.